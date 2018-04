Eningen Sporttalk am 10. April

Eningen / swp

„Spitzensport in der Region: Leichtathletik auf dem Weg zur EM 2018 in Berlin“ ist das Thema beim nächsten RTF.1-Sporttalk am 10. April im H3 in Eningen. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Mit dabei sind Jackie Baumann, Deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden, LAV Stadtwerke Tübingen, Thomas Jeggle, Meetingleiter „Internationales Läufermeeting Pliezhausen”, Alexander Seeger, „Nachwuchs-Bundestrainer des Jahres“ beim DLV, TSV Gomaringen, und Ewald Walker, Assistent Kommunikation EM Berlin. Roland Steck moderiert.