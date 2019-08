Bereits zum zwölften Mal bot der VfL Pfullingen das Sportcamp an, eine Möglichkeit für Kinder, sich auszutoben und vielleicht neue Sportarten für sich zu entdecken. Rund 190 Kinder waren dieses Mal für eine Woche dabei, um „Sport, Spiel und Spaß mit Freunden und Gleichaltrigen“ zu erleben.

„Wir haben viele Stammgäste und waren innerhalb von zwei Tagen ausgebucht“, sagte der Vorsitzende Sven Schauenburg beim Pressetermin. „Als wir damals mit dem Sportcamp anfingen, sind wir ein Risiko eingegangen. Aber die Reaktionen von Kindern und Eltern haben uns gezeigt, dass es richtig war. Immer vorausgesetzt, wir haben genug Helfer, werden wir es auch im nächsten Jahr wieder anbieten.“ Das Angebot entspreche auch ganz dem Motto „Sport für eine ganze Stadt“. Eine Woche lang Bewegung sei für alle ein Gewinn und ein Kontrastprogramm zum Sitzen am PC, so Schauenburg.

Auch der Abschluss ist schön

Besonders schön sei immer die Abschlussveranstaltung am Freitag. „Nach einer Woche sehen die Kinder ganz verändert aus. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie dann die Augen leuchten“, sagte Schauenburg. Am Freitag gebe es auch immer einen abschließenden gemeinsamen Tanz der Kinder und der Betreuer mit den Eltern als Zuschauer. Sehr dankbar sei man den Sponsoren Rewe und Café Rosenkranz, die immer Obst und leckeres Eis lieferten.

Die Woche begann am Montag mit einem gemeinsamen Frühstück, wo die Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 16 Jahren mit den Spielregeln des Sportcamps bekannt gemacht wurden. „Von da an können die Kinder am Frühstück teilnehmen oder es zuhause einnehmen“, sagte Hauptorganisator Markus Hehn. Etwa die Hälfte komme jedoch immer schon morgens. Die Sportbegeisterung scheint sich in dieser Woche auf alle Tageszeiten zu übertragen: „Manchmal fragen sie auch schon vor dem Frühstück nach einem Ball.“

Die Teilnehmer des Sportcamps sind in 13 Gruppen eingeteilt, die nach den Prominenten des Super Bowls benannt sind: „Justin Timberlake“, „Coldplay“ oder auch „Katy Perry“ steht in den Listen. Nach einem genauen Stundenplan, in dem die jungen Sportler immer voller Spannung nach den nächsten Veranstaltungen sehen, lernen die Gruppen an jedem Tag zwei Sportarten kennen. Dabei sind beispielsweise Handball, Fußball, Volleyball, Outdoor-Waldyoga, Tisch-Fußball, Flag Football oder Rope Skipping. Im Bereich „Freisport“ ist Kreativität gefragt. Eine Gruppe Mädchen, die auch zusammen eine Schulklasse besucht, hat beispielsweise einen Tanz erarbeitet. Viele ergriffen auch die Möglichkeit, sich am Diabolo, mit den Federballschlägern oder an Zirkusnummern zu versuchen. „Wir nutzen das ganze Stadion sowie die Tennisanlagen und die Schönberg- und Uhlandhalle“, sagte Hauptorganisator Markus Hehn.

Das könnte dich auch interessieren:

L 383 zwischen Reutlingen und Gönningen Ab dem 5. August für drei Wochen gesperrt - Stadt baut zwei Durchlässe Reutlingen baut zwei Durchlässe für Menschen und Amphibien unter der L 383 zwischen Reutlingen und Gönningen.