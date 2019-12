Das ist eine Ausstellung fürs Herz“: Isabella Naumann, die regelmäßig an der Pforte des Heimatmuseums Dienst tut, hat schon viele Sonderschauen kommen und gehen sehen. Aber selten hat es ihr eine so sehr angetan wie die, in der Spielzeug aus der Zeit des Wirtschaftswunders zu sehen ist. „Das hab’ ich auch gehabt!“ ist die Ausstellung überschrieben. „Und der Titel passt wirklich. Ganz, ganz viele Besucher wiederholen den Satz und erzählen mir, dass sie genau diese Puppen, den Kaufladen oder die Gesellschaftsspiele auch zuhause hatten“, berichtet Naumann. 2200 Erwachsene und Kinder haben die Schau, die am 9. November begann und die noch bis zum 9. Februar dauert, inzwischen gesehen. Eine stolze Zahl, die zwar nicht ganz an die Vorjahrs-Weihnachtsausstellung mit Playmobil-Figuren herankommt, aber viele andere Sonderschauen des Heimatmuseums toppt.

Internationale Gäste aus China und Frankreich hat die Museumsmitarbeiterin heuer schon an ihrer Pforte vorbeigehen sehen, genauso wie Tübinger Studentengruppen, Kindergärten, Schulen und Familien. Sie alle hat es zum Wirtschaftswunder-Spielzeug gezogen, das zum Großteil aus den 1950er Jahren stammt und mit dem sich vor allem Großeltern und Eltern identifizieren können. „Heute gingen Träume für mich in Erfüllung“ hat zum Beispiel eine Kusterdingerin ins Gästebuch geschrieben, nachdem sie die Ausstellung gesehen hatte. „Das war meine Kindheit“ hat ein anderer Besucher dem Heimatmuseum via Eintrag ins Gästebuch gedankt.

Jede Menge Abenteuer

Tatsächlich hat auch Isabella Naumann in den Ausstellungsräumen viel gesehen, was sie einst selbst daheim hatte. „Wobei ich erstaunt war, dass die Jungen und Mädchen mit Springseilen heute nichts mehr anfangen können. Die kennen das gar nicht mehr“, war Naumann nach einer Kinderführung baff. Auch die Hula-Hoop-Reifen dürften den wenigsten Kids heute noch ein Begriff sein. So wie höchst wahrscheinlich auch die Mecki-Figur, die die Firma Steiff Mitte des vergangenen Jahrhunderts auf den Markt gebracht hat und Lurchi und Co., die einst die Stars der Schuhfirma Salamander waren. „Damals ist man dort immer Schuhe kaufen gegangen, weil’s dann die Heftchen dazu gab“, erinnert sich Naumann an die Zeiten, in denen der schwarz-gelbe Lurchi und seine Freunde jede Menge Abenteuer zu bestehen hatten.

Parkhaus und Kaufladen

Aber auch Spiele wie „Mensch ärgere Dich nicht“, Barbie-Puppen mit Schlaghosen und im Glitzer-Dress, der Bausatz Stadtverkehr der Firma Faller inklusive Parkhaus oder bunte Drehkreisel sind bei „Das hab’ ich auch gehabt“ zu finden. Deutlich wird in der Ausstellung auch das Rollenbild der 1950er Jahre. Auf den Verpackungen von Lebens- und Reinigungsmitteln, die im Kaufladen aufgebaut sind, sind nur Mädchen und Frauen abgebildet. Doch nicht nur die Rollenbilder von einst spiegeln sich in der Schau wider. Auch die Fortschrittseuphorie, die einher ging mit dem Vertrauen in die Atomkraft, zeigt sich in einer elektrischen Dampfmaschine aus dem Jahr 1958, die die Form eines Atomkraftwerks hat.

Wie emotional berührt viele Besucher die Ausstellung wieder verlassen, das beeindruckt auch die Pfortenkraft. „Die meisten Leute sagen, dass viele Erinnerungen wieder wach geworden sind“, berichtet Naumann, die noch bis heute an die Lurchi-Abenteuer aus ihrer Kindheit denken muss. Nur das Buch dazu hat sie damals nicht bekommen. Aber das kann sie sich jetzt in der Ausstellung im Heimatmuseum in Ruhe anschauen.