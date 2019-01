Reutlingen Spielhalle überfallen

Next

Fahndungsbilder zum Raubüberfall auf Spielhalle in Reutlingen-Betzingen am 10.01.2019. © Foto: Polizeipräsidium Reutlingen

Fahndungsbilder zum Raubüberfall auf Spielhalle in Reutlingen-Betzingen am 10.01.2019. © Foto: Polizeipräsidium Reutlingen

Fahndungsbilder zum Raubüberfall auf Spielhalle in Reutlingen-Betzingen am 10.01.2019. © Foto: Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen / swp

Mit Hochdruck arbeiten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei an der Aufklärung des Raubüberfalls auf eine Spielhalle in der Eisenbahnstraße am frühen Donnerstagmorgen.

Zwischenzeitlich konnten die Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgewertet werden, die den Tatverdächtigen zeigen.

Wie bereits berichtet, betrat der mit einer schwarzen Pistole bewaffnete Täter gegen 6.15 Uhr das Gebäude und forderte die 44-jährige Angestellte unter Vorhalt der Waffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend flüchtete er mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Frau blieb unverletzt.

Seither arbeitet das Kriminalkommissariat Reutlingen intensiv an der Aufklärung des Verbrechens.

Personenbeschreibung

Der Täter ist laut Personenbeschreibung zwischen 25 und 30 Jahre alt, zirka 170 - 175 Zentimeter groß und hat eine normale bis korpulente Statur. Sein Gesicht war rot bemalt, an den Wangen trug er schwarzes Klebeband. Außerdem war er mit einer dunklen Jacke, dunklen Hose und Handschuhen bekleidet. Des Weiteren trug der Unbekannte eine dunkle Mütze und weiße Turnschuhe. Der Mann sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent und führte gegebenenfalls eine schwarze Mülltüte bei sich.

Zeugen, die im Bereich der Eisenbahnstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden nach wie vor gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Kriminalkommissariat Reutlingen zu melden. Insbesondere Pendlern am benachbarten Bahnhof könnte der Täter aufgefallen sein.