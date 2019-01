Sperrungen in der Karlstraße

Reutlingen / swp

Die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) saniert ab Montag, 21. Januar, die Mischwasserkanalisation in der Karlstraße stadteinwärts. Dafür müssen die Linksabbiegespur in die Kaiserstraße und die linke Geradeausspur voll gesperrt werden. Eine Umleitung in Richtung Kaiserstraße/Oststadt wird ausgeschildert. Für die Arbeiten ist eine Bauzeit von rund sieben Wochen vorgesehen. Bis zum 8. März sind sie voraussichtlich abgeschlossen sein. Je nach Witterung können sie sich auch verzögern.