Im Ursulabergtunnel Pfullingen und im Scheibengipfeltunnel Reutlingen stehen in der kommenden Woche routinemäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen an, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Hierfür ist jeweils eine nächtliche Vollsperrung der genannten Tunnel notwendig. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird ausschließlich in der Nacht gearbeitet.

Ursulabergtunnel

Der Ursulabergtunnel, B 312 Ortsumfahrung Pfullingen, wird von Montag, 21. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 25. Oktober, täglich zwischen 20 und 6 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt Pfullingen.

Der Verkehr aus Richtung Reutlingen/Eningen wird über die Marktstraße am Südbahnhof ausgeleitet und von Lichtenstein über den Anschluss der K 6729 (Ortsdurchfahrt Pfullingen) geführt.

Scheibengipfeltunnel

Die Sperrung des Scheibengipfeltunnels, B 312 Ortsumfahrung Reutlingen, erfolgt von Dienstag, 22. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, sowie von Montag, 28. Oktober bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Oktober, täglich zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen durch die Ortsdurchfahrt Reutlingen. Für den Zeitraum der Sperrung wird das Durchfahrtsverbot für Lastwagen in der Ortsdurchfahrt Reutlingen aufgehoben.

Alle Umleitungen werden über die vorhandenen Wegweisungen automatisch angezeigt.

Die Tunnelwartung und -reinigung ist erforderlich, da durch den Schmutzeintrag des Verkehrs die Wahrnehmbarkeit der Tunneleinrichtungen vermindert wird. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind regelmäßige Tunnelreinigungen notwendig. Zeitgleich werden alle betriebstechnischen Einrichtungen gewartet und defekte Teile sofort ausgetauscht.

Hangrutsch wird beseitigt

Im Zuge der Wartungsarbeiten lässt das Regierungspräsidium Tübingen eine kleinere Hangrutschung am Nordportal des Scheibengipfeltunnels sanieren. Hier war es aufgrund eines Starkregens im Frühjahr 2018 zu einer oberflächlichen Hangrutschung gekommen. Die Arbeiten werden während der Nachtsperrungen durchgeführt, so dass keine zusätzlichen Beeinträchtigungen für den Verkehr entstehen.

Info Informationen zu Straßensperrungen und Umleitungen können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.