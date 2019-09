Am Montagabend wurde im Tübinger Klimaausschuss lange debattiert: Wird die Mühlstraße nun auch bergaufwärts zwei Monate lang für den Autoverkehr gesperrt? Das Ergebnis ist: Ja. Der Test startet am 20. September, ein Tag, der durchaus Symbol-Charakter für die Klimaschutz-Bewegung hat. An diesem Tag haben Klima-Aktivisten zu einer Aktion aufgerufen, in Tübingen und Reutlingen werden große Fridays-for-Future-Demonstrationen erwartet.

Tübingens OB Boris Palmer hatte die verkehrsrechtliche Maßnahme der Sperrung im Alleingang getroffen. Der Aufschrei danach war groß gewesen. Die Daten bei der Sperrung und danach werden aufgenommen, wer trotzdem mit dem Auto durchfährt wird geblitzt. Unter anderem die Ortsbeiräte der Weststadt und von Lustnau hatten im Voraus Sorgen geäußert: Sie befürchten eine Verlagerung des Verkehrs in ihre Straßen. Insgesamt fahren täglich rund 9400 Fahrzeuge über die Neckarbrücke – sagt eine Erhebung aus dem Jahr 2008.

