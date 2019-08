Die Bauzeiten sind eng getaktet am übernächsten Wochenende, wenn ein Teilstück des neuen Fernwärmenetzes die Bundesstraße queren wird. Von Freitag, 16. August, 19 Uhr, bis Montag, 19. August, um 5 Uhr, wird deshalb die Straße Am Echazufer in beide Richtungen voll gesperrt. Die Umleitung läuft über die Lindachstraße in Richtung Pfullingen, in der Gegenrichtung ab dem Dreispitz über die Albstraße und den Burgplatz. Damit der Verkehr fließt, wird die Lindachstraße vorfahrtsberechtigt, außerdem gibt es in der Lindachstraße Halte- und Parkverbote.

Die Bauarbeiten wurden extra in die Ferien gelegt, um den Verkehr möglichst wenig zu behindern. Projektleiter Alexander Stephan und Planungsleiter Georg Arentz von der Fair Netz haben zusammen mit dem Fachplaner Jörg Heinicke sowie Vertretern des Tiefbauamtes und des Amtes für öffentliche Ordnung alles bis ins Detail vorbereitet. Ein 200 Meter langes Straßenstück muss unterquert und mit den Rohren für die Fernwärme versehen werden. Gearbeitet wird in mehreren Schichten sowohl Tag und Nacht. Die Straße wird aufgerissen, die 33 Meter langen Rohre als Ganzes eingelegt und verfestigt. Danach muss wieder asphaltiert und die Markierungen müssen aufgebracht werden. „Am Montag um 5 Uhr muss die Strecke wieder frei sein und der Verkehr wieder rollen“, gibt Stephan den Zeitplan vor.

Die Planer erwarten keine großen Überraschungen, wenn sie in den Untergrund gehen. Alles sei im Vorfeld per Luftbildauswertung detailliert abgeklärt worden., Allerdings: „Man weiß nie, ob noch irgendwo eine alte Stromleitung liegt“, sagt Arentz aus Erfahrungen. Und auch ein Feuerwerker muss bei den Aushubarbeiten mit dabei sein. Denn die Reutlinger Innenstadt ist kritisches Gebiet und die Bauarbeiter könnten auf einen Blindgänger stoßen. Einen solchen hatte man auch im vergangenen August vermutet, als in der Karlstraße gebaut wurde. Der vermeintliche Blindgänger hatte sich dann allerdings als größeres Metallteil entpuppt.

Auch nach Abschluss der Arbeiten steht den Planern noch eine knifflige Aufgabe bevor, allerdings erst im nächsten Jahr. Dann muss die Leitungstrasse nämlich als so genannter Düker die Echaz unterqueren. Alles Sonderbauwerke, sagen die Planer. Neue Rohre werden dann nach Aufstauung der Echaz 1,40 Meter unter der Echazsole und rund 4,5 Meter unter der Straßenoberfläche eingezogen.