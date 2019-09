Am Montag überreichten Dr. Holger Eschmann, Präsident des Lions Club Reutlingen, und Lions-Activitybeauftragter Wolfgang Mierzwa dem Verein Wirbelwind e.V. eine Spende über 2000 Euro. Die Unterstützung stammt von Lions-Club-Mitgliedern und wird für die Ausweitung des Wirbelwind-Angebots „Stabilisierende Hilfen“ verwendet.

„Die Arbeit, die Sie machen, ist wirklich bewundernswert“, lobte Wolfgang Mierzwa bei der Übergabe der Spende, die in die Soforthilfe von Kindern und Jugendlichen fließt, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Aktuell umfasst das Angebot „Stabilisierende Hilfen“ eine so genannte „Tonfeld- und Sandspieltherapie“.

Vielfältige Möglichkeiten

Diese bieten den Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten, ihre Wut, Ängste und anderen Emotionen spielerisch und nonverbal auszudrücken. So können sie das eigene Gefühlschaos bewältigen, ihre traumatischen Erlebnisse verarbeiten „und in den Alltag zurückfinden“, so die Vereinsvorsitzende und Gründungsmitglied Silvia Schwarzmann, die seit mehr als 20 Jahren – von der Opfer-Beratung bis hin zur Präventionsarbeit – ehrenamtlich bei dem Verein aktiv ist.

Wirbelwind e.V. plant darüber hinaus eine Ausweitung der Stabilisierenden Hilfen um die Angebote TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises), eine körperorientierte Methode zur Trauma- und Stressbewältigung, und TBT (Trauma Buster Technique), eine Form der Klopfakupressur zur Bewältigung von einzelnen traumatischen Ereignissen. Während bei der TRE-Therapie Stress durch Zittern abgebaut wird, nutzt der TBT-Prozess die Fähigkeit unserer Gehirnzellen, sich zu lösen und neue Verbindungen einzugehen. Ganz wichtig sei „die Einbindung des Körpers“, meint die für die Therapieformen zuständige Manuela Lieb. Auch sie werden eingesetzt, wenn Opfer von sexuellem Missbrauch nach der Tat meist Monate warten müssen, bis sie einen Therapieplatz erhalten.

Gegen sexuelle Gewalt

Der Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann sich bereits zum dritten Mal über eine Spende des Lions Club Reutlingen freuen.

Die international tätige Institution ist die mitgliederstärkste Service-Cluborganisation der Welt und engagiert sich durch solidarische Hilfe für hilfsbedürftige Menschen, kulturelle Zwecke und für die Jugend.

