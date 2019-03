Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besuchte am Samstagmorgen auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Donth und des Landrats Thomas Reumann den Landkreis. An der Akademie der Kreiskliniken in Pfullingen ließ es sich anhand von Tele-Derm zeigen, wie die digitale Versorgung bis in ländliche Gebiete hinein funktionieren könnte: Ein Haut-Patient war mit einem Spezialisten an der Universitätsklinik Tübingen verbunden und wurde von diesem beraten.

Spahn ging in seiner Rede auf die Herausforderungen eines modernen Gesundheitswesens ein, sprach über Digitalisierung, Pflege, Versorgung. Vor allem gelte es, Vertrauen zurückzugewinnen, sagt Spahn. Der Minister stellte sich anschließend den Fragen der rund 370 Gäste, darunter zahlreiche Bürgermeister, Ärzte und Therapeuten und ließ sich anschließend von vier Auszubildenden interviewen. (Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer Print-Ausgabe am Montag)