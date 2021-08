Sonderausstellung „Wildnis Eiche“ öffnet am Dienstag im Reutlinger Naturkundemuseum

Am Dienstag öffnet im Reutlinger Naturkundemuseum die Ausstellung „Wildnis Eiche“ mit Fotografien von Solvin Zankl. Zu sehen sind 51 faszinierende Aufnahmen, die das Leben in und am Baum dokumentieren.