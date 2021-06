„Monatelang konnten viele Angebote für Kinder und Jugendliche nur eingeschränkt stattfinden. Das ändert sich jetzt“, so Minister Lucha. „Wir werden die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit mit der kommenden Verordnung mutig, sicher und weitreichend öffnen.“ Was in diesem Sommer mit Schnelltests und Impfung möglich sei, würde das Land auch umsetzen – und dabei auf das Engagement und die Umsicht der Projektverantwortlichen vertrauen, so Lucha. Kinder und Jugendliche hätten während der Pandemie oft zurückstecken müssen, deshalb seien weitreichende, aber auch sichere Öffnungen in diesem Bereich nur konsequent.

Mögliche Angebote und Aktionen von regionalen Inzidenzen abhängig

In Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen auch Angebote mit Übernachtung außerhalb des eigenen Haushalts für getestete, genesene oder geimpfte Personen wieder möglich sein und bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 noch weiter ausgebaut werden können. Mit der Änderung der Verordnung wird darüber hinaus eine neue Inzidenz-Grenze kleiner/gleich 10 eingeführt. Diese sieht weitgehendste Öffnungen vor.

In Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 werden die offenen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit zugelassen. Auch Angebote mit Übernachtung im eigenen Haushalt werden in Bezug auf getestete, genesene oder geimpfte Beteiligte weiter geöffnet. Damit können Ferienlager, Stadtranderholungen und Ferienprogramme unter Beachtung von Hygieneregeln je nach Ausgestaltung und Infektionslage in Stufen von 60, 120, 240 und sogar bis zu 360 Teilnehmende und Betreuungskräfte stattfinden.

AWO Stadtranderholung in Reutlingen für August geplant

Über diese Entwicklungen freuen, konnte sich unter anderem die AWO Stadtranderholung in Reutlingen. Diese feiert in diesem Jahr nicht nur ihren 75. Geburtstag, sondern kann nun auch mit einer Wiedereröffnung für den Monat August planen.

Die AWO Stadtranderholung für Kinder von 6 bis einschließlich 11 Jahren ist ein Ganztagesangebot des AWO Ortsvereines Reutlingen. „Auch ohne gezielte Werbung und trotz der unsicheren Ausgangslage liegen uns schon viele Anmeldungen vor“, hieß es in einer Pressemitteilungen der Verantwortlichen. Allerdings sei es noch nicht zu spät, aktuell gäbe es noch freie Teilnehmer*innenplätze. Die Anmeldung wird über die AWO Geschäftsstelle organisiert – Tel. (07121) 23825 oder unter www.awo-reutlingen.org

Betreuung unter Einhaltung geltender Hygienevorschriften möglich

„Schon im letzten Jahr haben wir unsere AWO Stadtranderholung den Pandemie-Bedingungen erfolgreich angepasst“, erklären die Organisatoren weiter. Deshalb sei man guter Dinge die AWO Stadtranderholung auch 2021 unter Beachtung der jeweils geltenden Hygienevorschriften für alle Beteiligten zu einen besondere Erlebnis zu machen

Die konkreten Regelungen befinden sich derzeit in der Abstimmung und sollen voraussichtlich bereits in der nächsten Woche mit der geänderten CoronaVO Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit veröffentlicht werden.