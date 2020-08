Einer Reihe von Einbrüchen vielen in den vergangenen Tagen mehrere Tierheime der Region zum Opfer. Sowohl in Reutlingen, Rottweil, Albstadt-Tailfingen und zuletzt auch in Ulm stiegen Unbekannte durch ein eingeschlagenes Fenster in die Tierunterbringungen ein und entwendeten die dort aufbewahrten Spendenkassen. Ein Zusammenhang ist noch unklar.

Spendenwelle rollt an

Seit Freitag schwappt nun eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft über das Ziel des letzten Diebstahls in Ulm. Die Online-Gemeinschaft spendet – und zwar fleißig! Weitere Infos gibt es hier:

