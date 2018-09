Pfullingen So viele Besucher wie noch nie

Pfullingen / Jürgen Herdin

Der Wind macht uns schon sehr zu schaffen“, sagte eine Verkäuferin von filigranem Schmuck. Weht denn erst einmal die Plane des Standes durch die Luft, machen das kleine Colliers und Ringe eben auch. Doch sogleich lobt die Künstlerin die Besucher. Sehr interessiert seien die – und vor allem kamen sie so zahlreich wie bei noch keinem Kreativmarkt zuvor. Und der wartete bei lauen 23 Grad mit über 70 Ständen auf.

Die Geschäfte in der Pfullinger City waren ebenfalls geöffnet – und boten schon vor ihren Türen attraktive Angebote samt leckeren Getränken an. Kinder durften ebenfalls mit dabei sein, bauten ihre eigenen Tische mit allerlei Flohmarktartikeln auf.

In voller Länge heißt das bunte Treiben vom Lindenplatz über den Marktplatz – bis hin zum Laiblinsplatz „Kreativ- und Biosphärenmarkt“. Denn Querverweise auf die zu schützende Natur gibt es dort schon seit geraumer Zeit. Das Biosphären-Management hatte den Naturschutzbund mit im Boot. Und außerdem machte ein Stand darauf aufmerksam, dass Pfullingen weiterhin eine Fairtrade-Stadt ist. Früh übt sich das Bewusstsein für Natur und Umwelt: Es gab Kinderbasteln bei der Fairtrade-Steuerungsgruppe, Namensarmbänderbasteln, Kinderbürstenbinden oder ein Bärenhospital beim Deutschen Roten Kreuz. Das war hinter dem Rathaus I aufgebaut, dort wo die Rotkreuzler immer bei Festivitäten und anderen Events präsent sind.

Es ist Erntezeit. Das merkten die Flaneure auch am Stand des Obst- und Gartenbauvereins. Der schenkte Apfelsaft aus und hatte aus dem Vorjahr Most, Brände und Fruchtgummis mit zum Kreativmarkt gebracht.

Voll war’s in den Gassen, doch in all dem Getümmel blieben die Besucher gelassen, ließen sich treiben. „Stressfaktor Null“ nannte das ein Herr in den mittleren Jahren – und so soll es ja auch sein. Und wer ganz viel Zeit mitgebracht hatte, durfte den zahlreichen Kunsthandwerkern nicht nur über die Schulter schauen, sondern sich auch selbst einüben. Das war von Beginn an das Erfolgsrezept: Die Händler und Kunsthandwerker sorgen dafür, dass eine kleine Open-Air-Werkstatt eingerichtet wird. Bei Kettensägen-Holzkünstlern ist das organisatorisch nicht ganz so einfach, bei den Korbflechtern dann schon eher. Und das Punzieren von Leder ist stets auch eine spannende Sache.

Unter dem Motto „Tradition und Neues“ stand der diesjährige Markt, wobei für die Händler und Kunsthandwerker seit jeher gilt: Plastikware aus Fernost ist in Pfullingen tabu, Werke aus Holz, Stahl, Stein, Schmuck und Mineralien, Kleidung und Taschen, Töpfer- oder Korbwaren haben gefälligst aus der Region zu kommen. Ein hoher Qualitätsstandard wird auch von den regional erzeugten Lebens- und Genussmitteln erwartet.

Auf dem Marktplatz waren Zumba- und Tango-Tanzvorführungen angesagt. Doch wie dort hinkommen, wenn man gehbehindert ist? Der Pfullinger Bürgerbus konnte nach Bauarbeiten im Westen der Stadt erstmals wieder seine gewohnte Route fahren. Tickets zum gestrigen verkaufsoffenen Sonntag mussten ausnahmsweise keine gelöst werden.