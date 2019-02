OB-Wahl Reutlingen So viel verdient der neue Bürgermeister

Reutlingen / Christian Wille

Am 24. Februar 2019 soll einer der vier Kandidaten im zweiten Wahlgang zum Oberbürgermeister von Reutlingen gewählt werden. Doch wie viel verdient ein Bürgermeister eigentlich und was macht er?

Wie viel verdient ein Bürgermeister?

In größeren Städten kriegt ein Bürgermeister Geld für sein Amt. Er muss also keinen anderen Beruf ausüben und arbeitet hauptamtlich. Da er verbeamtet ist, bekommt er ein sogenanntes Sold.

Wie viel Geld ein Bürgermeister oder Oberbürgermeister bekommt, regeln die jeweiligen Bundesländer durch die zugewiesene Besoldungsstufe für Beamte. Ebenso entscheidend ist die Einwohnerzahl - je mehr Einwohner, desto mehr Geld bekommt.

Das verdient der neue OB von Reutlingen

In Reutlingen bekommt der neue OB entweder die Besoldungsstufe B9 oder B10, wie die Stadt auf Nachfrage bestätigte. Das bedeutet, er verdient mindestens 11.237,62 Euro (B9).

Welche der beiden Besoldungsstufen letztendlich vergeben wird, entscheidet der Gemeinderat. Sollte es B9 sein, würde der Amtsinhaber in der zweiten Amtszeit automatisch in B10 übergehen und somit 13.228,02 Euro bekommen.

Hinzukommen Zuschläge für Ehegatten und Kinder sowie eine Aufwandsentschädigung.

Was macht ein Bürgermeister?

Einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gibt es in jeder eigenständigen Gemeinde. Doch was sind seine Aufgaben? Der Amtsinhaber vertritt nicht nur die Stadt oder Gemeinde in der Verwaltung und in der Öffentlichkeit.

