Gemeinsam gegen Corona: Mit einem griffigen Slogan in weißer Schrift auf rotem Grund fordert die Stadt Reutlingen die Menschen auf, sich gegenseitig derzeit nicht auf die Pelle zu rücken. Überdimensionale Aufkleber mit dem Spruch „Reutlingen hält Abstand – Solidarität ist unser Mittel gegen das Virus“ pappen jetzt an Müllwagen der Technischen Betriebsdienste. Das sogenannte „Social Distancing“ soll in vielen von Covid-19-Infektionen betroffenen Ländern die schnelle Ausbreitung des Virus eindämmen. Der Slogan werde in den nächsten Tagen auch an anderen Orten in Reutlingen auftauchen, kündigt die Verwaltung an, etwa auf Ortseingangsbannern. Überall ist Abstandhalten das Gebot der Stunde.