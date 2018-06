Prozess Sie hat sich 56 Mal aus der Kasse der GWG bedient

Reutlingen / Norbert Leister

56 Mal soll die kaufmännische Mitarbeiterin in die GWG-Kasse gegriffen haben, „um ihren hohen Lebensstandard zu finanzieren“, erläuterte Staatsanwalt Burkhard Werner am gestrigen Mittwochnachmittag während der Anklageverlesung im Amtsgericht Reutlingen. Diese Fälle der „gewerbsmäßigen Untreue“ seien von der Angeklagten zwischen dem 31. Januar 2013 und 22. Februar 2016 begangen worden, gearbeitet hatte die 32-jährige Angestellte aber schon seit 2005 bei der Reutlinger Wohnungsgesellschaft.

Dabei habe sie jeweils Beträge zwischen 300 und 3000 Euro gebucht – das Geld aber in die eigene Tasche geleitet. Ein Schaden von fast 73 000 Euro sei auf diese Weise entstanden, betonte der Staatsanwalt zunächst. Beim haarkleinen Nachzählen kam Richter Eberhard Hausch allerdings „nur“ auf eine Summe von rund 42 000 Euro. Nach den Worten eines Zeugen sei auch die Polizei bei ihren Ermittlungen zunächst von der deutlich höheren Summe ausgegangen – weil die GWG selbst bei ihren internen Ermittlungen auf diese höhere Summe gekommen war. „Wir gehen nun auch von einem Schaden von rund 41 000 Euro aus“, betonte der ermittelnde Kriminalhauptkommissar im Zeugenstand.

Die kaufmännische Angestellte hatte nach den polizeilichen Ermittlungen immer wieder, über Jahre hinweg, „Hausmeisterleistungen, Gartenpflege in Eigenleistungen sowie Auslagen für Streusalz, Leuchtmittel“ oder andere Dinge verbucht – das Geld habe sie aber auf ein eigens für sich angelegtes Konto geschoben. Dazu soll sie nicht nur zahlreiche Urkunden gefälscht haben, sondern auch die Unterschriften der vermeintlichen Empfänger.

Nach der Entdeckung der Unterschlagung hatte die Beschuldigte zunächst alle Schuld auf ihren Vorgesetzten geschoben, wie der ermittelnde Kriminalhauptkommissar vor dem Gericht ausführte.

Mit diesem Verhalten kam sie allerdings nicht durch. Nach der Befragung von weiteren GWG-Mitarbeitern sei gesagt worden, dass der Vorgesetzte der Angeklagten wohl gar nicht fähig gewesen wäre, das betreffende Buchungssystem zu öffnen. Kontrolliert habe er die Tätigkeiten seiner Untergebenen sowie deren Kassenführung aber auch nicht. Die Kauffrau habe laut Rechtsanwalt Ewald Krumm einen Nervenzusammenbruch erlitten, sei vier Wochen in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie wegen akuter Suizidgefahr gewesen.

Danach legte sie ein Teilgeständnis ab: 48 der ihr vorgeworfenen Taten habe sie eingeräumt, so Krumm, der stets für seine Mandantin sprach – sie selbst sagte während der gesamten Verhandlung keinen Ton. Die Angeklagte habe nie Geld genommen, ohne – gefälschte – Unterschrift. Allerdings: So ganz sicher sei sie sich heute auch nicht mehr, ob sie bei der Menge der Taten nicht doch das ein oder andere Mal ohne gefälschte Urkunde zu Werke gegangen zu sein.

Die jeweiligen vermeintlichen Arbeiten seien aber nie wie abgerechnet ausgeführt worden, so wie die entsprechenden Menschen auch nie Geld dafür gesehen hätten, erläuterte Krumm. Der Schaden, der dabei entstanden ist, ging entweder zulasten der GWG oder aber der betroffenen Eigentümergemeinschaften. Eine Wiedergutmachung sei von der Angeklagten bisher nicht vorgenommen worden, räumte der Rechtsanwalt ein. Was aber auch an dem Psychiatrieaufenthalt seiner Mandantin gelegen habe. Mittlerweile arbeite die Frau wieder, ebenfalls in einer Immobiliengesellschaft. Natürlich habe sie nach den Vorwürfen ihre Arbeit verloren – im Übrigen ebenso wie ihr Vorgesetzter.

Sie wisse, dass sie das gestohlene Geld zurückzahlen müsse, sagte Ewald Krumm. Er wolle Kontakt zur GWG „wegen Verhandlungen aufnehmen“, mithilfe ihrer Eltern könne sie zumindest den von ihr eingestandenen Betrag von rund 26 000 Euro wohl innerhalb von zwei Jahren zurückzahlen, so der Anwalt.

Warum sie überhaupt so lange so tief in die Kasse gegriffen habe? „Wie so viele Straftäter hat auch sie das mit schlechtem Gewissen getan – aber wenn es so gut läuft“, sagte Krumm nachdenklich. Die Verhandlung wurde auf einen noch unbekannten Fortsetzungstermin vertagt.