Die Wetteraussichten sind leider noch nicht so prickelnd, wie sich das Margarete Walliser, die Vorsitzende des Tulpenblüte-Vereins, und ihre Mitstreiter wohl gewünscht haben: Bislang sagen die Meteorologen ein eher bewölktes Wochenende voraus. Am Sonntag, 14. April, soll Gönningen, der südlichste der zwölf Reutlinger Stadtteile, wieder erblühen: die 15. Tulpenblüte beginnt mit dem ersten Tulpensonntag.

An diesem ersten Sonntag ist immer besonders viel los im Dorf. Dann kommen tausende Besucher aus Nah und Fern, auch sehr viele Wanderer und Radfahrer, wenn das Wetter mitmacht. Die Gäste schlendern dann über den Künstlermarkt bei der Kirche: Dort gibt es allerlei Blumen (selbstverständlich auch Tulpen), Blumentöpfe, große und kleine Deko-Elemente aus Holz, Schmuck, bedruckte Taschen, Essen, und vieles mehr zu bestaunen und zu kaufen. Mehr als 40 Händler werden auch in diesem Jahr wieder ausstellen, kündigt Margarete Walliser an, während sich vorwiegend die örtlichen Vereine um die Bewirtung kümmern. Wer nicht mit dem Auto anreisen, wandern oder mit dem Rad fahren will, der kann auch den Bus nehmen: Vom Kreuzeiche-Stadion aus fahren die Linien 5 und 155 nach Gönningen.

Das optische Highlight der Tulpensonntage sind die reichlich bepflanzten Blumenbeete: Tulpen und Narzissen bieten ein kunterbuntes Fotomotiv. Immer im Oktober beginnen in Gönningen die Vorbereitungen zum großen Fest im Frühling. Dann setzen die Mitglieder des Tulpenblüte-Vereins gemeinsam mit vielen anderen Ehrenamtlichen bis zu 50 000 Tulpen-Zwiebeln und andere Frühblüher in die Erde. Beete gibt es am Ortseingang, auf dem Tulpenfriedhof, im Lehrgarten und am Rande des neuen Tulpenweges, der das Tulpenfeld zum selber pflücken mit dem großen Probefeld verbindet.

Beim Setzen der Zwiebeln ist zeitliches Feingefühl gefragt: Das muss nämlich noch vor dem ersten Frost geschehen. Und dann gibt es noch andere Faktoren, die eine reiche Blüte maßgeblich beeinflussen: Wie gesund ist die Erde? Schaffen es die Zwiebeln ohne Pilzbefall über den Winter? Und wie mild sind die Temperaturen? Wenn alles stimmt, werden Vereinsmitglieder, Gönninger und die vielen auswärtigen Besucher dann mit einer Blütenpracht belohnt und auf den Frühling eingestimmt.

Die Tulpe symbolisiert im 3700-Einwohner-Ort aber nicht nur das Erwachen aus dem Winterschlaf. Sie steht vielmehr für ein bedeutendes Stück Ortsgeschichte. Weil sich die Täler rund um Gönningen herum nicht für die Landwirtschaft eigneten, stiegen viele Bewohner auf Samenhandel um und bereisten mit ihren Waren ganz Europa, ja sogar Amerika. 1854 waren von den 2600 Einwohner ganze 1200 mit Blumen- und Gemüsesamen sowie Blumenzwiebeln unterwegs – also beinahe jeder zweite Gönninger. Aber auch daheim wollten die Gönninger freilich zeigen, dass sie die unumstrittenen Experten in Sachen Blumen sind. Und so entwickelte sich alsbald in den Gärten und auch auf den Gräbern ein regelrechter Wettstreit darum, wer denn nun die schönsten und farbenprächtigsten Sorten im Angebot hat. Besonders die eher teuren Tulpen wurden auf dem Friedhof gepflanzt.

Dass Gönningen die „Tulpenhauptstadt Deutschlands“ ist (was man dem Ort besonders in den letzten Jahren wieder nachsagt), hatte sich auch im 19. Jahrhundert irgendwann herumgesprochen. Und so reisten bald ganze Sonderzüge mit Wochenendausflüglern aus dem ganzen Land in das kleine Dorf. Bei der Eröffnung der Eisenbahnlinie im Jahr 1902 soll der spätere Vizekanzler Friedrich von Payer gesagt haben: „Gönningen braucht man nicht an die Welt anschließen, aber die Welt an Gönningen.“ Sogar die Württembergische Königin Charlotte war ab dem Jahr 1912 mehrmals in Gönningen zu Besuch. Die Regentin soll sich sehr beeindruckt gezeigt haben von der Blumenpracht, wurde überliefert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schlief die Tradition der Tulpenblüte schließlich ein. Erst 2003 wurde sie wiederentdeckt – und schließlich auch wiederbelebt: Und zwar nachdem Petra Durst-Benning für ihren Roman „Die Samenhändlerin“, der in Gönningen spielen sollte, recherchiert hatte. 2005 gründete sich der Verein Tulpenblüte, der seither das jährliche Fest und die Pflanzaktionen organisiert. 2017 waren die Gönninger Tulpenfreunde sogar auf dem „Schwäbischen Markt“ in Reutlingens Partnerstadt Pistoia vertreten. In diesem Jahr wurden sie wieder eingeladen.

Der erste Tulpensonntag beginnt traditionell um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, in der mit vielen Blumen geschmückten, evangelischen Peter und Paul-Kirche mitten im Ort. Danach umrahmt der Gönninger Posaunenchor die Eröffnung beim Brunnen am Friedhof. Die Kirche ist übrigens den ganzen Tag geöffnet: So können die Besucher einen Blick auf das 1943 aus Tuffstein errichtete Samenhändler-Denkmal werfen. Auch das Samenhändler-Museum im ersten Obergeschoss des Gönninger Rathauses hat an beiden Tulpensonntagen geöffnet.

Info Der zweite Tulpensonntag ist am Sonntag, 28. April, von 11 bis 18 Uhr. An diesem Tag treffen sich die Gäste traditionell zur Tulpenschau bei Fetzers Probefeld. Dieses erreicht man vom Friedhof aus über den Tulpenweg.