Wirtshcaft Sich für Mitbestimmung und Gestaltung einsetzen

Reutlingen. / Ralph Bausinger

Noch bis Ende Mai werden in vielen Unternehmen der Region neue Betriebsräte gewählt. Vertreter von DGB, IG Metall und Verdi riefen vergangene Woche in einer gemeinsamen Pressekonferenz die Beschäftigten dazu auf, sich an diesen Wahlen, die es alle vier Jahre gibt zu beteiligen. Schließlich sicherten Betriebsräte gemeinsam mit den Gewerkschaften Arbeitsplätze, sorgten für gute Ausbildungsbedingungen, die Übernahme von Azubis und sozialverträgliche Arbeitszeitmodelle. Sie kümmerten sich auch um Gesundheitsschutz, Weiterbildungsangebote und Gleichstellungsfragen. Zudem zahlten Firmen mit Betriebsrat höhere Ausbildungsentgelte als solche ohne eine Interessenvertretung der Arbeitnehmer, sagte der DBG-­Kreisvorsitzende Matteo Scacciante. Darüber hinaus wiesen Unternehmen, die durch einen Betriebsrat vertreten werden, bessere Strukturen auf und arbeiteten produktiver: „Dennoch gibt es immer noch Arbeitgeber, die sich ein bisschen gegen einen Betriebsrat sträuben“, weiß Scacciante.

Von 103 Betrieben aus dem Metall- und Elektrobereich verfügen 95 über eine gewählte Interessenvertretung, berichtet Tanja Silvana Grzesch, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Reutlingen-Tübingen. 675 Betriebsräte vertreten in den beiden Landkreisen insgesamt 30 855 Beschäftigte.

In nur sechs Betrieben erfolgt eine Listenwahl, ansonsten können die Mitarbeiter frei unter den Kandidaten wählen. Allein im vergangenen Jahr sind drei neue Betriebsräte hinzu gekommen – unter anderem bei Eissmann in Bad Urach und Airtec in Reutlingen. Auch in diesem Jahr lägen der IG Metall aus mehreren Betrieben Anfragen von Mitarbeitern vor, die einen Betriebsrat gründen wollten. „Betriebsrat ist kein Amt, in dem man ständig Angst haben muss, verfolgt zu werden“, betont Grzesch.

Über ein derart dichtes Netz an Vertretungen verfügt Verdi nicht. „Unser größtes Sorgenkind ist der Handel“, sagt Benjamin Stein, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Fils-Neckar-Alb. So verfügt ein Großteil der Lidl- und Aldi-Filialen nach wie vor über keine Interessenvertretung – ganz im Gegensatz zu Kaufland, obwohl beide zur Schwarz-Gruppe gehören.

Betriebsräte würden auch gebraucht, um die „Herausforderungen der Transformation richtig anzugehen“, sagt Grzesch mit Blick auf Themen wie Industrie 4.0, Digitalisierung oder Elektromobilität. „Wir müssen gemeinsam miteinander gestalten, den Menschen in den Mittelpunkt heben.“ Mit Blick auf den wachsenden Fachkräftemangel werden Betriebe ohne Interessenvertretung zunehmend Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter zu bekommen, ist Stein überzeugt.

Bei der Kion Warehouse Systems GmbH (KWS) in Mittelstadt haben die Mitarbeiter schon gewählt, die Wahlbeteiligung lag bei beachtlichen 82 Prozent, wie Scacciante ausführte. Der Betriebsrat habe in den vergangen vier Jahren „einiges erreicht“. So sei es gelungen, vielen Leiharbeitern zu einer Festanstellung zu verhelfen, führt Scacciante aus, der dort auch stellvertretender KWS-Betriebsratsvorsitzender ist.

„Die Lohn- und Arbeitszeitmenge ist ein Tarifvorbehalt. Das lassen wir uns als Gewerkschaft nicht nehmen“, so der Verdi-Bezirksgeschäftsführer. Wie die Arbeitszeit intern organisiert wird, das wiederum ist Aufgabe des Betriebsrates.