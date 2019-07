Themen in diesem Artikel Missbrauch

Einschlägig vorbestraft ist ein 26-Jähriger, dem vor dem Landgericht in Tübingen schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und der Versuch desselben in weiteren Fällen vorgeworfen wird. Zuletzt war der gebürtige Reutlinger am 2. Februar 2018 vom Amtsgericht Reutlingen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden – ausgesetzt zur Bewährung. Beeindruckt hat dies den Fachlageristen, der aufgrund einer Persönlichkeitsstörung wohl nur vermindert schuldfähig ist, nicht weiter: schon im März 2018 soll der heute 26-Jährige erneut den „intensiven Kontakt“ zu Kindern gesucht haben, wie Staatsanwältin Rotraud Hölscher dem Angeklagten vorwarf.

Gezielt Kontakt gesucht

Dieser habe über das Smartphone-Spiel „Pokemon Go“ unter anderem einen Zwölfjährigen kennen gelernt und mit diesem Radtouren unternommen. Dabei habe sich der Mann dem Jungen immer wieder genähert und ihm angeboten, ihn „zu verwöhnen“. Angebote zu weiteren Treffen, bei ihm zu übernachten oder ins Schwimmbad zu gehen folgten, ehe dies dem Jungen zu aufdringlich wurde – eine Anzeige folgte. Dieser Fall wird als versuchter sexueller Missbrauch angeklagt.

In weiteren Fällen ging der Angeklagte deutlich weiter, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Im November 2018 habe er im Fitnessstudio einen jungen Vater kennengelernt und sich gezielt mit diesem angefreundet, um an den damals acht Jahre alten Sohn heranzukommen. Eine Vertrauensbeziehung entstand, der Mann brachte den Sohn ins Training, ging mit ihm Schlittenfahren oder zum VfB-Spiel. Als ein Fußballturnier in Walddorfhäslach anstand, kam der Angeklagte laut der Anklageschrift deutlich später am Sportplatz an, als andere Eltern, die zeitgleich losgefahren waren. Als der Angeklagte dem Jungen dann in der Halle an die Geschlechtsteile gefasst haben soll, wurde er beobachtet. Ein Trainer verwies ihn der Halle.

Prozess wird fortgesetzt

Vorgeworfen wird dem 26-Jährigen zudem ein Übergriff gegen einen 14-Jährigen, den der Angeklagte bei einem Jugendgottesdienst kennengelernt haben soll. Während eines Ausflugs habe er den Jugendlichen in eine Umkleidekabine gezogen und nackt umarmt. Als er versuchte dem Jungen die Hose auszuziehen, floh dieser. Ein weiterer Übergriff soll im Spanienurlaub geschehen sein – dabei soll ein Fünfjähriger unsittlich berührt worden sein. Als ihm die Ermittler auf die Spur kamen, wurde der Mann erst in Untersuchungshaft genommen. Inzwischen ist der Angeklagte in der forensischen Psychiatrie untergebracht. Der Prozess wurde nach der Verlesung der Anklage bis zum 22. Juli vertagt.