Reutlingen Seval Aydin ist Lehrling des Monats

Reutlingen / swp

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Seval Aydin aus Reutlingen im Dezember als „Lehrling des Monats“ ausgezeichnet. Ihre Urkunde und das Geldpräsent erhielt sie von Präsident Harald Herrmann und Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Eisert während der Abschlussfeier des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks in der Stadthalle Metzingen.

Entgegen dem Trend auf eine weiterführende Schule zu gehen, entschied sich Seval Aydin nach ihrer Fachhochschulreife für einen anderen Weg. Bei einem Fotoshooting des Laraia Hairlive-Teams in Berlin, bei dem sie hinter die Kulissen blicken durfte und einem anschließenden Praktikum bei Roberto Laraia war für Seval Aydin die Begeisterung für den Beruf geweckt: „Ich wusste gar nicht, wie kreativ der Friseurberuf ist, wie verschieden die Styling-Möglichkeiten sind, wie sehr doch Trends der Modemessen weltweit die Friseurarbeit beeinflussen“, erzählt die Auszubildende. „Ich kann für mich sagen, dass ich absolut meinen Traumberuf gefunden habe“. Und für diesen kniet sie sich auch richtig rein. Berufsschule, Überbetriebliche Ausbildung, Verhalten, Mitarbeit - überall bekommt sie die Note 1.

Für ihren Ausbilder Roberto Laraia ist klar, dass seine Auszubildende ein unglaubliches Talent für den Beruf mitbringt: „Wir alle hier unterstützen sie mit allen Kräften. Neben ihrer enormen fachlichen Kompetenz ist sie zudem ein wahrer Teamplayer, ist zuverlässig, pünktlich, kommt bei den Kunden sehr gut an, ist fleißig und ordentlich, was für unseren Beruf sehr wichtig ist.“ Da Seval Aydin in den letzten Monaten eine bemerkenswerte fachliche Entwicklung gemacht hat, darf sie in naher Zukunft an den Landes- und Bundeswettkämpfen des Friseurverbands teilnehmen.

In ihrer Freizeit sucht die junge Reutlingerin im Sport den Ausgleich. Der Kampfsport hat es ihr besonders angetan. Und der regelmäßige Gang ins Fitnessstudio muss ebenso sein, wie die Lateinamerikanischen Tanzstunden.

Die Laraia Hairlive wurde 1987 gegründet. Roberto Laraias Salon hat sich in vielen Jahren den Ruf als sehr gute Adresse für Frisurentrends und Stylings erarbeitet..