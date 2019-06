Kann es sein, dass du diesen Artikel liest, weil du in letzter Zeit gemerkt hast, dass du nicht mehr alles hundertprozentig scharf siehst? In unserer mittlerweile digitalen Welt schauen wir beruflich aber auch privat, täglich sehr lange auf unsere Bildschirme oder Smartphones. Brennen dir dabei auch die Augen oder bekommst du Kopfschmerzen? Kannst Du entfernte Dinge sehr gut erkennen, hast jedoch Schwierigkeiten, nahe Gegenstände wahrzunehmen? Wenn sich deine Augen ständig überanstrengen müssen, um ein Defizit auszugleichen kann dies unter anderem zu Kopfschmerzen führen. Wer diese Symptome, an sich bemerkt, sollte durchaus mal einen Sehtest beim Optiker oder Augenarzt durchführen lassen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Brille?

Im Laufe des Lebens verändert sich die Sehkraft. Wann genau du wirklich eine Brille benötigst, ist individuell und lässt sich nicht verallgemeinernd sagen. Sehschwächen entwickeln sich über Monate und Jahre. Mehr als 40 Millionen Menschen tragen in Deutschland mittlerweile eine Brille.

Was muss ich tun, wenn ich glaube, dass ich eine Brille benötige?

Lass einen professionellen Sehtest machen! Mithilfe eines Sehtests kann der Fachmann einschätzen, welche Art von Sehschwäche vorliegt und dich hinsichtlich geeigneter Sehhilfen beraten. Tipp: auf einen Termin beim Augenarzt musst du unter Umständen länger warten - schneller geht es wahrscheinlich bei einem Optiker deiner Wahl.

So läuft ein Sehtest:

Unser Redakteur Giovanni De Nitto, 45 Jahre alt und mittlerweile mit der einen oder anderen kleineren Sehschwäche behaftet, wollte wissen, ob er eine Brille benötigt und machte einen professionellen Sehtest beim Reutlinger Optiker „Aug´und Ohr“ in der Obere Wässere in Reutlingen.

Die wichtigsten Fragen zum Thema Brillenkauf?

Unter dem Motto „Sehen, Hören, Leben“, begrüßt das Team um Nadja Kuhnle im Augenoptik-Fachgeschäft „Aug´und Ohr“, Kunden, die sich „rund um das gute Sehen“ bestmöglich beraten lassen möchten. Seit 1998 überzeugt der Meisterbetrieb in Münsingen und Reutlingen mit modernster Technik und hohem Qualitätsanspruch. Wir haben mit der Optik- und Hörakustikmeisterin Nadja Kuhnle über die wichtigsten Aspekte, die man beim Brillenkauf beachten sollte, gesprochen.

© Foto: Dimitri Drofitsch

Frau Kuhnle, wann sollte man einen Sehtest machen?

Die Regelmäßigkeit variiert natürlich mit dem Alter. Grundsätzlich empfehle ich ab dem 40. Lebensjahr alle zwei Jahre einen Test zu machen oder wenn sich die Sehkraft offensichtlich verändert.

Augenoptiker oder Augenarzt?

Der Augenarzt ist für die Diagnose, Therapie und Heilung von Augenkrankheiten zuständig, der Augenoptiker für das gute Sehen, also die Korrektion von Fehlsichtigkeit mit Brille oder Kontaktlinse.

Ist ein Sehtest kostenlos und was beinhaltet er?

Ein Computer-Schnellsehtest ist kostenlos, er ersetzt allerdings keine individuelle Augenprüfung, für die wir uns rund 45 Minuten Zeit nehmen. Unsere 3D-Augenvermessung ist innovativ, berücksichtigt die individuelle Anatomie der Augen und wird beim Kauf einer Brille verrechnet.

Wie wichtig ist Beratung bei einem Sehtest?

Wir nutzen modernste Technik, um die optimalen Werte für jeden einzelnen Kunden zu ermitteln. Es liegt nicht immer ein Fehlsichtigkeit vor, deshalb sind fachmännische Erläuterungen sehr wichtig. Keine oder falsche Beratung kann einem, am Ende teuer zu stehen kommen.

Was bedeutet Kurz- oder Weitsichtigkeit? Wer kurzsichtig (Myopie) ist, kann in der Ferne nicht gut sehen - tritt häufig im Alter bis 40 Jahren auf. Wer weitsichtig ist (Hyperopie), kann in der Nähe nicht gut sehen – tritt häufig im Alter ab 40 Jahren auf.

Ab welcher Sehstärke bzw. Sehschwäche sollte man eine Brille tragen?

Da spielt die individuelle Sehanforderung im persönlichen Alltag eine große Rolle. Es kann durchaus schon Sinn machen, ab 0,25 Dioptrien (Maßeinheit für die Brechkraft eines optischen Systems wie z.B. einer Brille) eine Sehhilfe zu tragen. Ab 0,5 Dioptrien sollte man in jeden Fall reagieren.

Muss ich vor dem Brillenkauf zum Augenarzt?

Das ist nicht zwingend erforderlich, aber bei medizinischen Zweifeln empfehlen wir immer einen Arztbesuch. Schließlich ist ein zufriedener Kunde auch in unserem Interesse.

Wie viel kostet eine neue Brille?

Grundsätzlich gilt, dass eine Sehhilfe nicht teuer sein muss, um den Sehanforderungen des Trägers gerecht zu werden. Umso individueller aber die Sehansprüche des Kunden, umso individueller sind auch die Gläser im optischen Design und in der Herstellung.

Gibt es Zuschüsse von der Krankenkasse oder Arbeitgeber?

Arbeitgeber sind nicht generell dazu verpflichtet, aber es besteht die Möglichkeit, nach Absprache eine Arbeitsplatzbrille anteilig oder komplett bezahlt zu bekommen. Krankenkassen beteiligen sich bei medizinischer Notwendigkeit, aber nur mit ärztlicher Verordnung. Meine Empfehlung: im Vorfeld abklären.



Was ist der Unterschied zwischen einer Gleitsichtbrille und Einstärkenbrille?

Eine Gleitsichtbrille kann mehrere Sehschwächen gleichzeitig korrigieren, so muss man nicht zum Beispiel zwischen Lese- und Standardbrille wechseln. Eine Einstärkenbrille korrigiert nur eine Fehlsichtigkeit.



Werden die Augen mit Brille schlechter als ohne?

Nein, denn eine korrekte Brille hat keinerlei Einfluss auf die Fehlsichtigkeit. Dass sich die Brillenstärke im Laufe der Zeit verändert, hat mit dem normalen Alterungsprozess der Augen zu tun. Wenn man zu spät reagiert, beeinflusst das die Sehstärke eher negativ.

Was halten Sie von Fertigbrillen?

Eine Fertiglesebrille kann immer nur eine Notlösung sein. Die Gläser sind nicht geschliffen (Pressverfahren), dadurch sind sie optisch definitiv nicht einwandfrei. Eine Fertigbrille kann auch nicht die unterschiedlichen Sehschwächen (linkes und rechtes Auge) ausgleichen. Für den Dauergebrauch sicherlich nicht geeignet.

Wie viele verschiedene Brillen braucht ein Mensch?

Es gibt verschieden Möglichkeiten, wie eine Alltagsbrille, Arbeitsplatzbrille, Sonnenbrille, Funktionsbrille (z.B. Sport), Kontaktlinsen oder auch eine sehr praktische Schminkbrille für Frauen. Da ist der Alltag des Kunden entscheidend.

Wie finde ich meine perfekte Brille?

Es ist immer eine Frage der Gesichtsform, aber Anhaltspunkte sind: Die Bügel sollten mit den Wangenknochen eine Linie ergeben. Die Augenbrauen sind oberhalb der Brille noch sichtbar und die Augen liegen im mittleren bis oberen Drittel der Brille.

Brillen sind ein modisches Statement geworden, wie viele Modelle hat Ihr Fachgeschäft?

Eine Brille sollte die Persönlichkeit unterstreichen und den Träger in jedem Fall jünger und attraktiver aussehen lassen. Wir haben mehr als 1000 Brillenfassungen unterschiedlicher Hersteller sowie über 400 verschiedene Sonnenbrillen in unserem Sortiment.

Welche Materialien sind momentan sehr gefragt?

Nachhaltigkeit und das Thema Umwelt spielen mittlerweile eine wichtige Rolle. Wir lassen unsere Brillen im europäischen Raum herstellen, um auch zu wissen welche Materialien verwendet werden. Transparenz für unsere Kunden ist für uns maßgebend. Brillen aus Elfenbein oder aus Regenwaldholz werden Sie bei uns nicht finden.

Wer steckt hinter Aug´und Ohr - was ist ihr Erfolgskonzept?

Eine kompetente und individuelle Beratung, zahlreiche Service-Leistungen und ein angenehmes Ambiente sind die Grundlage unserer Arbeit. Ein optimales Ergebnis und zufriedene Kunden sind unsere Ziele. Augenoptik ist ein medizinisches Handwerk, deshalb beschäftigen wir an unseren zwei Standorten Reutlingen und Münsingen, vom Azubi bis zum Optikermeister, nur Fachpersonal.

