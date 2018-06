Sommersaison Separate Bahn im Freibad

Pfullingen / swp

Die Stadt Pfullingen bietet auch im Sommer für die Sportschwimmer im Schönbergbad eine separate Schwimmbahn an. Wie schon in der vergangenen Saison im Echazbad haben Freizeitsportler und Leistungsschwimmer nun auch im Freien die Möglichkeit, in einem getrennten Abschnitt zu schwimmen und zu trainieren.

Diese spezielle Bahn ist während der Öffnungszeiten bei normalem Badebetrieb abgetrennt. Bei höherem Besucheraufkommen kann es allerdings auch vorkommen, dass die Sperrung dieser Bahn aufgehoben werden muss.

Um einen reibungslosen Schwimmbetrieb auf der Bahn zu ermöglichen, gilt die Regel, dass hier im „Kreisverkehr“ geschwommen wird.

Als kleine Hilfestellung zur Orientierung dient eine Übersicht am Startblock dieser Bahn. Die Rücksichtnahme auf andere Schwimmer ist selbstverständlich, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.