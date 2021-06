Früher wurden große Senioren- und Pflegeheime in den Stadtzentren gebaut. Auch in Reutlingen. Die Senioren, wenn sie erst einmal auf Pflege angewiesen waren, mussten umziehen, raus aus ihrer gewohnten örtlichen Umgebung. Seit einigen Jahren wird in Reutlingen konsequent dezentralisiert. Das bedeu...