Serie Sein Favorit heißt Kobe Bryant

Pfullingen / Von Ralph Bausinger

Die einen sammeln Autogramme berühmter Künstler oder Sportler, die anderen haben eine Passion für Sticker entdeckt. Daniel Hoffmann aus Pfullingen hat sich auf Trading Cards, auf Karten zum Sammeln und Handeln, spezialisiert.

Die Leidenschaft des 35-Jährigen, der als Vertriebsleiter in Reutlingen tätig ist, gilt dabei amerikanischen Basketballspielern. Und hier vor allem Kobe Bryant, Nummer 24 und Superstar der Los Angeles Lakers, der inzwischen seine aktive Karriere beendet hat. „Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich Bryant spielen sehe“, erzählt Hoffmann im Gespräch.

Beginn einer Leidenschaft

An die Anfänge seiner Sammelleidenschaft kann sich Hoffmann noch gut erinnern: Wie viele andere auch sammelte der damals Achtjährige Panini-Sticks von Fußballern, Anlass war die Weltmeisterschaft 1990 in Italien, als Deutschland mit dem Kapitän Lothar Matthäus den Titel gewann.

Später widmete er sich „YU-Gi-Oh“-Karten mit japanischen Mangas. Und danach standen die Sammelkarten von „Magic: The Gathering“ – einem Fantasyspiel – bei ihm hoch im Kurs.

Vor über 20 Jahren begann er, Karten von NBA-Spielern (der höchsten Spielklasse im US-Basketball) zu sammeln, die er in einem Reutlinger Geschäft kaufte. Als dieses schloss, kehrte Hoffmann zu „Magic: The Gathering“ zurück. Es folgte eine längere Pause vom Sammeln, bis zum Wiedereinstieg im Jahr 2008, als er sich wieder eine Box Basketballkarten kaufte.

Warum hat er sich dafür entschieden, gerade Basketball-Karten zu sammeln? Verglichen mit Fußball sei Basketball einfach attraktiver, mit viel mehr spektakulären Elementen – von den Drei-Punkt-Würfen bis zu den Dunkings, erzählt Hoffmann, der selbst 20 Jahre aktiv Fußball gespielt hat. Fußballkarten waren allerdings für ihn „komplett uninteressant“.

Ob sich eine Karte als gute Anlage erweist, hängt in der Regel, wie Hoffmann erläutert, von zwei Fragen ab: „Wie gut hat sich ein Spieler entwickelt? Wie beliebt ist er?“ Dazu kommt, dass die Preise für Karten eher steigen, wenn ein Spieler bei einem bekannten Team wie den Chicago Bulls, den Boston Celtics oder auch den LA Lakers unter Vertrag steht. „Heute ist es viel schwieriger, alle Karten von einem Spieler zu bekommen“, erzählt der Vertriebsleiter.

Seine Leidenschaft lässt sich Daniel Hoffmann einiges kosten. Mehrere tausend Euro gibt der Pfullinger pro Jahr für sein Hobby aus. Der Erwerb von Karten ist für ihn aber auch eine Art Wertanlage. Der 35-Jährige liebt es, mit den Karten zu handeln. „Das Verkaufen macht mir irrsinnig viel Spaß“, erzählt er. Kein Wunder bei seinem Beruf.

Zwischen fünf und zehn Stunden investiert der Sammler pro Woche in sein Hobby – meistens am späteren Abend oder in der Nacht. Das hängt auch damit zusammen, dass der Sammlermarkt längst international aufgestellt ist: Unter den Sammlern von NBA-Basketball-Karten finden sich neben Amerikanern auch viele Filipinos und Chinesen. Dabei ist er viel im Internet, insbesondere in geschlossenen Facebook-Foren unterwegs.

Hoffmann hat sich auf Rookies spezialisiert, das sind Spieler, die ihren ersten NBA-Vertrag erhalten haben. Vereinfacht lässt sich sagen: Macht ein Rookie Karriere, gewinnt dessen Karte an Wert.

Derzeit sind die Karten aus den 1990er Jahren bei Sammlern am beliebtesten. So ist es auch keine Überraschung, dass die Königin der Basketball-Karten Michael Jordan als Rookie der Chicago Bulls in der Spielzeit 1984/85 zeigt. Bis zu 30 000 Dollar werden für eine solche, tadellose, mit 10 gegradete Karte gezahlt.

Daniel Hoffmann selbst lässt ebenfalls Karten in den Vereinigten Staaten „graden“. Das bedeutet, dass eine Karte nach den vier Kritierien Oberfläche, Kanten, Ecken und Zentrierung bewertet wird. Der höchste Grad ist eine „Zehn“. Je höher die Karte gegradet ist, um so höher ist ihr Wert.