Nachruf Seelsorger mit Leib und Seele

Reutlingen / swp

Eine prägnante Gestalt der Reutlinger katholischen Kirche ist tot. Am Mittwoch verstarb der ehemalige Pfarrer von St. Andreas, Richard Kappler. Der 1939 geborene, langjährige Dekan und Vorsitzende der Gesamtkirchengemeinde steht für den Aufbau der katholischen Kirche in Stadt und Landkreis. Knapp zehn Jahre konnte Richard Kappler einen „gesegneten, friedlichen Ruhestand und Lebensabend“ erleben, wie ihm Bischof Gebhard Fürst zur Pensionierung gewünscht hatte.

Vor 50 Jahren begann der gebürtige Ellwanger sein seelsorgerliches Wirken als Kurat der neu errichteten SeelsorgesteIle Orschel-Hagen in Reutlingen St. Petrus und Paulus. Sein Auftrag war, die Neugründung einer Pfarrei im nördlichen Stadtgebiet Reutlingens vorzubereiten. So war er mitverantwortlich für den Bau der Kirche St. Andreas und wurde anschließend Pfarrer der neu errichteten Kirchengemeinde Orschel-Hagen. Mit besonderer Aufmerksamkeit widmete er sich der Feier der Gottesdienste und dem seelsorgerlichen Gespräch. Im Geist des II. Vatikanischen Konzils legte er Wert darauf, viele Gemeindemitglieder in die Dienste der Caritas und Verkündigung einzubeziehen und Ehrenamtliche für ihren Auftrag zu befähigen.

Ein Herzensanliegen war ihm die Weitergabe des Glaubens an die jungen Menschen in Religionsunterricht und Jugendarbeit. So engagierte er sich in der Diözesansynode 1984/86 zu dieser Fragestellung und war von 1978 bis 1987 Ansprechpartner für Mitarbeiter in der Dekanats-Jugendseelsorge. 1984 zum Dekan gewählt, kümmerte er sich 17 Jahre lang um die Mitarbeiter des Dekanats, wirkte in diversen Gremien mit und vertrat die katholische Kirche in der Öffentlichkeit. Während dieser Zeit förderte er als Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde Reutlingen die Zusammenarbeit in der Seelsorge, in Leitungsgremien und Ausschüssen der katholischen Kirche in der Stadt. Er verkörpert 50 Jahre katholische Kirchengeschichte in der Stadt. Die Beerdigung ist am Freitag um 11 Uhr auf dem Friedhof Römerschanze. Anschließend wird das Requiem in St. Andreas, Orschel-Hagen, gefeiert.