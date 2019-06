Der Sommer steht kurz vor der Tür und die Freibäder öffnen bald wieder ihre Türen. Wir haben die Freibäder und Badeseen der Region hier im Überblick festgehalten.

Freibäder

Wellenfreibad Markwasen Reutlingen

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 6:30 Uhr - 20:00 Uhr, Sa und So: 7:30 - 20:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 4,20€, Kinder: 2,50€, Familie: 10€

Becken: Sportbecken, Wellenbecken, Kleinkinderplantschbecken, Springerbecken, Nichtschwimmerbecken

Kinder: zwei Rutschen,Kinderbecken, Schiffchenkanal, Wasserquellstein, Wasserspeiender Seehund, Spielwiese mit Abenteuerspielplatz

Highlight: barrierefreies Wellenbecken (wassertaugliche Rollstühle können ausgeliehen werden), Sprungtürme (1m, 3m, 5m, 7,5m, 10m), Rutschen

Zusatzangebot: Tischtennisplatten, Tischfußball, Spielwiese mit Fußball-, Basketball-, Badminton-, Volleyball-, Beachvolleyballfelder

Essensmöglichkeiten: Pizzeria, Imbissstand, Milchbar, Biergarten, Creperie

Saison: 1. Mai - 10. September

Hermann-Hesse-Str. 40, 72762 Reutlingen; Tel: 07121/5823792, mehr Infos



Schönbergbad Pfullingen

Öffnungszeiten: Mo-Do: 6:30 - 20:00 Uhr, Fr-So: 8:00 - 20:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 4,00€, Kinder: 2,00€

Becken: 50m-Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, Kinderplantschbecken

Kinder: Kleinkinderbereich mit Matschgelände, Planschbecken und Spielplatz

Highlight: Sprungtürme (1m, 3m), Breitwellenrutsche, Nacken- und Massagedrüsen, Wasserpilz, Bodenblubber (Nichtschwimmerbecken)

Zusatzangebot: Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten, Minigolfanlage mit Pit Pat

Essensmöglichkeiten: Gaststätte mit Terrasse und Kiosk

Saison: 11. Mai - 22. September

Klosterstr. 118, 72793 Pfullingen, Tel: 07121/750800, mehr Infos



Waldfreibad Eningen

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr, Sa, So: 9:00 Uhr - 19:00 Uhr, Di, Do: ab 7:00 Uhr geöffnet

Eintritt: Erwachsene: 4,00€, Kinder: 2,00€, Familie: 9,00€

Becken: 50m-Schwimmerbecken

Kinder: -

Highlight: Boulebahn

Zusatzangebot: Beachvolleyballfeld, boulebahn, Tischtennisplatten, Spiele: Schach, Mühle, Dame

Essensmöglichkeiten: Kiosk

Saison: Mai bis September

Obtal, 72800 Eningen unter Achalm, Tel: 07121/880431, mehr Infos



Freibad Metzingen

Öffnungszeiten: 8:00 - 20:00 Uhr, (ab dem 20.Juni-September: Di, Fr: ab 7 Uhr)

Becken: 50m-Schwimmerbecken, Kleinkinderbecken

Kinder: Kinderbecken, Kinderrutsche, Spielplatz, Wasserfontänen

Highlight: Sprungtürme (1m, 3m), Kinderrutsche

Zusatzangebot: Beachvolleyballfeld, behindertengerechtes Bad, Spielplatz

Essensmöglichkeiten: Kiosk

Saison: 11. Mai - 8. September

Eintritt: Erwachsene: 2,50€, Kinder: 1,50€

Mühlwiesenstr. 30, 72555 Metzingen, Tel: 07123/60089, mehr Infos

Freibad Dettingen



Öffnungszeiten: Mo-Fr:7:00 - 20:00 Uhr, Sa und So: 8:00 - 20:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 3,20€ Kinder: 1,80€

Becken: 50m-Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, Kinderplantschbecken

Kinder: Mutter-Kind-Bereich mit Kinderplantschbecken, Wasserbrunnen, Sandplatz (Matschbereich)

Highlight: großer Kinderbereich, rollstuhlgerechtes Bad mit mobilem Schwimmbad-Liftsystem, Sprungtürme (1m, 3m, 5m)

Zusatzangebot: Beachvolleyballfeld (mit echtem Nordseestrand), Liegewiese mit Indiaca, Federball, Ruheinsel zum Sonnenbaden

Essensmöglichkeiten: Kiosk

Saison: 12. Mai - September

Die neue Zeit 8, 72581 Dettingen an der Erms, Tel: 07123/7207600, mehr Infos



Höhenfreibad Bad Urach

Öffnungszeiten: 6:00 Uhr-20:00 Uhr (ab September bis 19:00 Uhr)

Eintritt: Erwachsene: 4,00€, Kinder: 2,00€, Familie: 9,00€

Becken: 50m-Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken

Kinder: Rutschen, Abenteuerspielplatz

Highlight: Sprungtürme, Rutschen, behinderten- und kindergerechtes Bad

Zusatzangebot: Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatte, Abenteuerspielplatz

Essensmöglichkeiten: Kiosk

Saison: Mai - September

Am Tiergartenberg, 72574 Bad Urach, Tel: 07125/8184, mehr Infos

Terrassenfreibad Münsingen

Öffnungszeiten: Mo: 10:00 - 20:00 Uhr, Di: 8:00 - 20:00 Uhr, Mi: 7:00-20:00 Uhr, Do-S: 8:00 - 20:00 Uhr

Das Freibad in Münsingen wird derzeit renoviert, sobald es wieder geöffnet wird , gibt es hier mehr Informationen.

Eintritt:

Becken:

Kinder:

Highlight:

Zusatzangebot:

Essensmöglichkeiten:

Saison:

Alter Seeburger Weg, 72525 Münsingen, Tel: 07381/69303, mehr Infos



Freibad Honau

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr, Sa, So: 10:00 - 20:00 Uhr, Mi: 7:00 - 20:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 2,50€, Kinder: 1,50€, Familie: 7,00€

Becken: Schwimmerbecken, Planschbecken

Kinder: Planschbecken, Wasserpilz

Highlight: Liegeterrasse, 3-Meter Sprungturm

Zusatzangebot: Mühlespiel, Tischtennisplatte

Essensmöglichkeiten: Kiosk

Saison: Mai - September

Echazstr.2, 72805 Lichtenstein-Honau, Tel: 07129 5982, mehr Infos

Höhenfreibad Neuffen

Öffnungszeiten: täglich 10:00 - 19:30 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 1,50€, Kinder: 1,00€

Becken: Schwimmerbecken, Kinderbecken

Kinder: Kinderbecken, Spielmöglichkeiten

Highlight: -

Zusatzangebot: -

Essensmöglichkeiten: Kiosk

Saison: 18. Mai - Mitte September

Breitensteinstr., 72639 Neuffen, Tel: 07025/842811, mehr Infos

Erlebnisfreibad Mössingen

Öffnungszeiten: Mai: täglich 07:30 - 20:00 Uhr, Juni und Juli: täglich 7:30 - 21:00 Uhr, 01. - 14. August: täglich 7:30 - 20:00 Uhr, September täglich 7:30 - 19:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 4,00€, Kinder: 2,00€

Becken: 50m- Kombibecken mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich, Planschbecken

Kinder: Eltern-Kind-Bereich, Matschgelände, Rutsche

Highlight: Riesenrutsche, Wärmehalle, 1- und 3m-Sprungturm

Zusatzangebot: freies Wlan

Essensmöglichkeiten: Kiosk, Grillplatz

Saison: 01. Mai - September

Freibachstr. 1, 72116 Mössingen, Tel: 07473/21530, mehr Infos

Höhenfreibad Zwiefalten

Öffnungszeiten: Mai und September: täglich 9:30 - 19:00 Uhr, Juni bis August: 9:00 Uhr - 20:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 3,00€, Kinder: 2,00€

Becken: Nichtschwimmerbecken, Schwimmerbecken, Planschbecken

Kinder: Planschbecken, Spielplatz, häufig Familien-Badespaß-Tage am Wochenende, Rutsche

Highlight: Wasserrutsche und Sprungturm

Zusatzangebot: benachbarter Zeltplatz

Essensmöglichkeiten: Kiosk

Saison: Mai bis September

Brunnensteige 20, 88528 Zwiefalten, Tel: 07373/2050, mehr Infos

Badeseen

Bürgerseen Kirchheim unter Teck

Öffnungszeiten: frei zugänglich, also immer geöffnet

Eintritt: frei

Becken: Unterer See: Badesee, Mittlerer See: Anggelgewässer, Oberer See: Biotop

Kinder: -

Highlight: Naherholungsgebiet Talwald

Zusatzangebot: Wanderwege in der Nähe des Sees

Essensmöglichkeiten: Kiosk, Restaurant

Saison: Mai bis September

Bürgersee 5, 73230 Kirchheim unter Teck, Tel: 07021/52 310, mehr Infos

Kirchentellinsfurt Baggersee

Öffnungszeiten: frei zugänglich

Eintritt: Eintritt frei

Becken: Am Nordufer kann man baden, Süd- und Westufer sind Naturschutzgebiet

Kinder: -

Highlight: Surfen ist eingeschränkt erlaubt

Zusatzangebot: Parkplätze am See

Essensmöglichkeiten: Grillstellen

Saison: Anfang Mai bis Mitte September

Pliezhäuser Straße (An der B27 in der Nähe von Tübingen), 72138 Kirchentellinsfurt, Tel: 07121/900526, mehr Infos

Thermen

Panoramatherme Beuren

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 8:00 - 22:00 Uhr, Freitag und Samstag: 8:00 - 23:00 Uhr

Eintritt: 2,5h Einzelkarte: 11,00€, Tageskarte: 15,00€,

Becken: Aktivbecken, Wilhelmsbecken, Friedrichsbecken, Dampfbäder, vier Außenbecken

Kinder: -

Highlight: Im Aktivbecken stündlich Wassergymnastikkurse, Im Wilhelmsbecken rundherum Massagedüsen

Zusatzangebot: Sauna, Dampfbäder, Ruheräume und Thermengarten, Thermengrotte, Im Außenbereich Barfußpfad

Essensmöglichkeiten: Gastronomiebereich, Saunabistro

Saison: das ganze Jahr überAm Thermalbad 5, 72660 Beuren, Tel: 07025/910500, mehr Infos

Albtherme Bad Urach

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8:30 - 22:00 Uhr, Freitag uns Samstag: 8:30 - 23:00 Uhr, Sonntag: 8:30 - 21:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene 3,5h: 12,70€, Kinder 3,5h: 11,70€, Tagesticket Erwachsene: 15,70€, Tagesticket Kinder: 14,70€

Becken: Innenbecken, Außenbecken, kleines Außenbecken

Kinder: -

Highlight:

Zusatzangebot: Sauna, Wellnessmöglichkeiten

Essensmöglichkeiten: KANTO Bar-Lounge, Sauna-Bar

Saison: das ganze Jahr über

Bei den Thermen 2, 72574 Bad Urach, Tel: 07125/94360, mehr Infos

Deine liebster Badeort fehlt? Schreib uns eine Mail an g.denitto@swp.de

