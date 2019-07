Schwerer Unfall am Reutlinger Nordsternhaus in Reutlingen: Kurz nach 18 Uhr ist ein Auto auf einen Brückenpfeiler geknallt. Zwei Erwachsene, ein 15-Jähriger und ein elf Monate altes Baby sind schwer verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Nach ersten Angaben der Polizei kam das Auto mit Nürtinger Kennzeichen aus der Alteburgstraße und wollte nach links Richtung AOK/Tübingen abbiegen. Dabei knallte das Fahrzeug frontal auf den Brückenpfeiler des Fußgängerstegs an der Stadthalle. Infolge des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.