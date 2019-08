Eine Autofahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag schwere Verletzungen erlitten. Dies teilt die Polizei mit. Ein 65 Jahre alter Mann war um 12.15 Uhr mit seinem Lastwagen auf der K 6903 von Kusterdingen kommend unterwegs. Beim Linksabbiegen zur Auffahrt auf die B 28 in Richtung Tübingen übersah er die entgegenkommende, 63-jährige Honda-Fahrerin.

Beim Zusammenprall zog sich die Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Ihr Auto war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 8000 Euro.

