Unfall Schwer verletzt

Seine eigenen Fahrkünste unterschätzt hat ein 43-jähriger Mountainbike-Fahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.40 Uhr, als er im Reutlinger Bürgerpark über ein künstlich angelegtes Hindernis für Skater gefahren ist. Hierbei hatte er die Höhe falsch eingeschätzt und überschlug sich in der Anlage, wo er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Radfahrer, welcher keinen Helm trug, musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon (07071) 972-8510 Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können.