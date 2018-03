Reutlingen Schutz der Amphibien

Reutlingen / swp

Jürgen Tröge aus Lichtenstein, Vorsitzender des Vereins zum Schutz heimischer Reptilien und Amphibien in der Region Neckar/Alb (RANA), berichtet am Freitag in einem Diavortrag beim Bund Naturschutz Alb-Neckar über die Erfahrungen seines Vereins zum Amphibienschutz. „Mit dem Anlegen eines Tümpels kann man zwar ein Biotop für Amphibien schaffen und mit der Errichtung eines Krötenzauns kann man vermeiden, dass hunderte Kröten und Grasfrösche plattgefahren werden, ein sinnvoller Amphibienschutz muss aber viel weiter gehen“, so Tröge. „Artenvielfalt kann nur entstehen, wenn auch die Lebensräume vielfältig sind“. Der Verein konzentriert sich deshalb auf drei „Flaggschiffarten“: den Laubfrosch, den Kammmolch und die Gelbbauchunke. Er versucht Biotope für diese Arten zu erhalten, neu anzulegen oder umzugestalten. Wie das praktisch geht, zeigt Tröge am Freitag, 23. März, 20 Uhr, im Restaurant „Schützenhaus“, Markwasen 2.