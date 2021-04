Seit Montag dürfen die Schulen im Landkreis mit Ausnahme der Oberstufe und der Notbetreuung keinen Präsenzunterricht anbieten. Auf der anderen Seite lassen einige Gymnasien in dieser Woche vor Ort Arbeiten und Tests schreiben. Andere Gymnasien verzichten darauf – zumindest in dieser Woche. So ...