Bildung Schulen brauchen mehr Platz

Reutlingen / Von Carola Eissler

Die Stadt Reutlingen wächst. Jedes Jahr werden mehr Einwohner gezählt, in die Neubaugebiete ziehen vor allem junge Familien mit Kindern und auch der Betreuungsbedarf steigt im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten. In den Jahren bis 2023 wird die Schülerzahl in Reutlingen um geschätzte 15 Prozent steigen, so die Prognosen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung. Dies hat zur Folge, dass nicht nur an den Kindergärten, sondern auch an den Schulen die Kinder- beziehungsweise Schülerzahlen steigen. Die Schulen platzen sozusagen aus allen Nähten. Fünf Einrichtungen sollen erweitert werden, eine Machbarkeitsstudie hat nun untersucht, in welchem Maße dies überhaupt möglich ist und was dies, angesichts der Erstellung des bevorstehenden Doppelhaushalts 2019/20, kosten könnte. Konkret geht es um Erweiterungen der Römerschanzschule, der Grundschule an der Eduard-Spranger-Schule der Ganztagesbetreuung an der Grundschule Rommelsbach, um den Ausbau der Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule und um den Neubau einer Mensa mit Küche an der Schillerschule.

Rund 13 Millionen Euro müssen laut Studie allein in die Eduard-Spranger-Schule investiert werden. Dort könnte es spätestens dann zu Engpässen kommen, wenn das Bihler-Areal bebaut und bezugsfertig ist. Bis 2020 entstehen dort 130 neue Wohneinheiten, die Kinder werden die Spranger-Schule besuchen. Konkret geht es hier um eine Erweiterung um einen Klassenzug, die Architekten schlagen den Abbruch des alten Klassentrakts II und einen zweigeschossigen Neubau vor.

Ein Neubaugebiet wird sich auch auf die Entwicklung der Schülerzahlen an der Römerschanzschule auswirken. „Blue Village“ und die Bebauung des Schieferbuckels stehen bevor. Neue Wohnungen für Neubürger, die in die Stadt drängen. An der aus den 1950er Jahren stammenden Römerschanzschule soll der alte Bauteil durch einen dreigeschossigen Neubau ersetzt werden. Die Schule würde zudem barrierefrei umgebaut. Die Kosten werden auf 5,1 Millionen Euro geschätzt.

Die Gemeinschaftsschule im Reisweg in Rommelsbach benötigt größere Betreuungsflächen. Auch hier ist ein Anbau angedacht, die Kosten belaufen sich auf 2,8 Millionen Euro. Mensa und Ganztagesbetreuungsgebäude müssen an der Hoffmann-Schule erweitert werden. Die Kosten werden hier auf acht Millionen Euro geschätzt. Und die Schillerschule im Zentrum Orschel-Hagens soll für 1,7 Millionen Euro eine Mensa erhalten.

Die Machbarkeitsstudie wurde in der vergangenen Woche im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss vorgestellt, gestern Abend im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss. Trotz der immensen Summen, die in die Schulerweiterungen investiert werden müssen, waren sich die Fraktionen einig, dass die Baumaßnahmen unumgänglich sind. Entscheiden muss freilich der Gemeinderat.