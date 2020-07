Die Sommerferien haben noch gar nicht richtig angefangen, da wird bereits über den ersten Schultag nach der Sommerpause am 14. September diskutiert. Denn Schüler, Eltern und Lehrer rätseln wie es trotz der Coronapandemie mit dem Unterricht weitergehen soll. Lösungen sollen Politiker, Virologen und andere Fachleute finden und umsetzen, doch das klingt einfach als es tatsächlich ist.

Was ist bisher für die Schulen in Baden-Württemberg ab September geplant?

Nach wie vor soll der Unterricht in möglichst festen Gruppen ablaufen, sodass sich die Schüler möglichst wenig durchmischen. Darüber hinaus gilt:

Eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände und in Gebäuden der weiterführenden Schulen

keine Maskenpflicht im Unterricht

Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos melden

diese Kinder müssen aber aus der Ferne mitlernen

Alle Mitarbeiter an Schulen und Kitas können sich von Mitte August bis Ende September zwei Mal kostenfrei und freiwillig auf das Coronavirus testen lassen

Was bedeutet das konkret für das Infektionsrisiko an den Schulen?

Nach den bekannten Daten spielten Kinder „keine herausragende Rolle“, betont der Leiter der Abteilung für Pädiatrische Infektiologie und Rheumatologie an der Freiburger Universitätskinderklinik, Philipp Henneke. Bei Schulöffnungen wären wahrscheinlich sogar eher die Lehrer das Problem: Sie reden laut, Schüler atmen die Tröpfchen ein.

Generell bedeutet das: Leben mit der Unsicherheit - darauf kommt es aus Sicht der befragten Fachleute noch für einige Zeit an. Henneke betonte: „Das Risiko von Schulöffnungen geht nicht über das hinaus, was wir in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen sehen. Überall ist ein Risiko.“ Lokale Ausbrüche seien unvermeidlich.

So sollten sich Schulen für den Fall einer erneuten Schließung vorbereiten, ob von einzelnen Klassen oder der ganzen Einrichtung, damit sie zum Beispiel schnell wieder auf Fernunterricht oder andere Modelle umschalten können, sagte Kai Maaz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt (Main). „Ich halte es für eine Illusion, im Herbst und Winter von einem durchgehenden Regelbetrieb auszugehen.“

Lehrer und Eltern skeptisch: Schuljahr wird „keineswegs planmäßig“ verlaufen

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, erklärte, dass er ein „großes Durcheinander“ befürchte. Auch wenn es Pläne gebe, nach den Sommerferien wieder in den Vollbetrieb ohne Abstandsregeln zu gehen, hält Meidinger diese für nicht durchsetzbar. Rund 20 Prozent der Lehrer würden demnach zur Risikogruppe gehören und könnten somit für den Präsenzunterricht ausfallen.

Die Landeselternvertretungen in Deutschland fordert von den Ländern konkrete Planungen für ein Szenario B mit einer Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht. „Wer das nicht vorbereitet hat, handelt höchst fahrlässig und gegen die Schülerinnen und Schüler.“ Die dem Verband bekannten Planungen seien nicht abschließend zu Ende gedacht. Stephan Wassmuth vom Bundeselternrat geht nach eigener Aussage davon aus, dass das kommende Schuljahr „keineswegs planmäßig verläuft“. Allen sei klar, dass der aktuelle Lehrplan nicht zu schaffen sei. Dennoch habe sich offenbar keiner mehr mit einer „Entrümpelung der Lehrpläne“ beschäftigt.