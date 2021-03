Die Tübinger Schulen haben für diese Woche mehr als 5.000 Schnelltests abgerufen, mit denen sich die Lehrkräfte, Beschäftigten sowie Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht unter Anleitung von geschulten Personen selbst testen können.

Seit Mitte Februar nur ein positives Testergebnis

Seit Beginn der Testungen Mitte Februar gab es bisher nur in einem Fall ein positives Testergebnis. Die betroffene Schülerin hat sich umgehend in Quarantäne begeben und einen PCR-Test machen lassen, der ebenfalls positiv war. Da der Schnelltest in der Schule am Montagmorgen stattfand und die Abstandsregeln eingehalten wurden, mussten keine Mitschülerinnen und Mitschüler in Quarantäne.

OB Palmer: Testen in der Schule funktioniert

Präsenzunterricht verhindern“, sagt Oberbürgermeister „Das Testen in der Schule funktioniert gut, und die Schnelltests können Ansteckungen imverhindern“, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer . „Auch von den Eltern bekommen wir viele positive Rückmeldungen. Sie sind dankbar, dass unsere Schnelltests wieder regulären Schulunterricht ermöglichen.“

