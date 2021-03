In Zusammenarbeit des DRK-Ortsvereins und der Gemeinde Eningen werden in der HAP-Grieshaber-Halle am Karfreitag und nach Ostern jeweils dienstags und samstags kostenlose Schnelltests für Bürger angeboten. Die Tests finden am Karfreitag von 9 bis 12 Uhr statt, nach Ostern dann dienstags von 18 bis 20 Uhr und samstags von 17 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; eventuell ist mit Wartezeiten zu rechnen.

Bei Symptomen: Hausarzt anrufen

Der Zutritt zur Halle ist nur mit einer medizinischen Maske erlaubt. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Personen ohne Symptome. Wer bereits Symptome hat oder gar positiv getestet ist, soll sich an den Hausarzt wenden, um einen PCR-Test zu veranlassen. Kinder werden nicht getestet, Jugendliche ab 12 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Das Ergebnis der Schnelltests liegt nach etwa 15 Minuten vor.

Info Weitere Informationen gibt es unter www.drk-eningen.de und www.eningen.de.