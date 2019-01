Reutlingen Schlagseite nur mit Mutschel erlaubt

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Am kommenden Donnerstag ist in Reutlingen Mutscheltag. Für Bäckermeister Hubert Berger und sein 20-köpfiges Team bedeutet das zunächst eins: Großkampftag in der Backstube. Für den Höhepunkt der Mutschel-Saison (die von Dezember bis Februar geht) werden in der Vollkornbäckerei Berger 500 Kilogramm Mehl zu mürbem Gebäck verarbeitet. Statt um 2 Uhr morgens, wie sonst, fangen Berger und sein Team schon um 20 Uhr am Vorabend an zu backen.

Was hinter der Reutlinger Tradition rund um das Gebäck steckt? Darüber sind sich weder die Chronisten, noch die Zeitungsjournalisten oder gar die Bäcker selbst einig. Kulturamtsleiter Dr. Werber Ströbele schreibt, dass die Mutschel wohl einem Mühlrad nachempfunden ist – und damit für die Bäcker- und Müllerzunft stand. Dann gab es den Bäckermeister Albrecht Mutschler (1362), dem das Gebäck der Legende nach seinen Namen zu verdanken hat. Wieder andere Geschichten besagen, dass die Mutschel dem Stern der Weisen aus dem Abendland nachempfunden ist.

Egal welcher Legende man nun Glauben schenkt – sicher war eins (zumindest nach Überlieferung eines Lokaljournalisten aus den 1930er-Jahren): Der Ehemann durfte frühmorgens nach dem Mutscheln in den Wirtschaften nur mit „Schlagseite“ heimkommen, wenn er auch einen Gewinn im Gepäck hatte. Als „Drachenfutter“ wurde das Gebäck in einem anderen Artikel mit wenig Fingerspitzengefühl bezeichnet – eine Anspielung auf die böse Frau, die zuhause auf den betrunkenen Mann wartete.

Für feuchtfröhliche Würfelspiele um die Mutscheln hat Bäcker Hubert Berger nicht viel Zeit. Schon seit Dezember produziert er diese vielmehr am laufenden Band: Zunächst für den Weihnachtsmarkt, dann für den Verkauf im Laden. Es fällt dem Bäckerei-Inhaber und seinem Meister Harald Kirchschlager gar nicht so leicht, fürs Foto bei der Arbeit mal kurz inne zu halten: Die beiden backen schließlich seit mehr als 30 Jahren Mutscheln – da sitzt jeder Handgriff, da geht alles ruckzuck.

Ab Dezember werden täglich in der Backstube rund 100 Kilo Mehl (das macht 160 Kilo Teig) zum Reutlinger Nationalgebäck verarbeitet, sagt Berger. Heute stehen beispielsweise 200 ganz kleine Mutscheln und 400 etwas größere auf der Tagesordnung, dazu noch rund 100 vorbestellte Gebäcke der oberen Größenklassen. 120 Gramm wiegt die kleinste Version, 1,2 Kilo die größte Mutschel, die Berger herstellt. Die wird aber eher selten gekauft, sagt er, die handlichen Portionen sind viel beliebter.

Der Chef persönlich zeigt, wie eine Mutschel entsteht: Der Teigklumpen wird platt gedrückt, dann ritzt er ein Doppelkreuz ein und später die acht Zacken (Zinken“) am Rand. Diese zieht er noch kurz ein bisschen lang – und schwups, landet der Mutschel-Rohling mit Schwung auf dem Blech. Andere Bäcker flechten parallel die Kränze (“Zöpfe“), ein Stockwerk über der Backstube fertigen Konditoren die aufwendigeren Verzierungen für die großen Mutscheln an.

Das Blech mit den Mutschel-Rohlingen kommt nun für 15 Minuten in den Gärschrank, dann ist Ofenmeister Harald Kirchschlager an der Reihe: Flugs bepinselt er die Teig-Rohlinge mit Ei. „Eistreiche“ nennt man das. Dann kommt das Mutschel-Blech für 17 bis 30 Minuten in den Ofen. Kirchschlager verrät auch gleich den Trick für den optimalen Glanz: Die Eierstreiche muss erst kurz angetrocknet sein, bevor der Ofen dann mit Wasserdampf so richtig erhitzt wird.

Ein Flyer auf Hubert Bergers Ladentheke verrät schließlich die gängigste Mutschel-Legende: In der Reichsstadtzeit gab es ein achttägiges Scheibenschießen. Als Gewinn lockten Mutscheln. Wer sich durch die Jahrzehnte der Traditions-Berichterstattung kämpft, der bekommt irgendwann den Eindruck, dass der Genuss des Gebäcks oder der Ehrgeiz des Schützen ab dem 19. Jahrhundert nicht mehr im Vordergrund stand. Ab diesem Zeitpunkt wurde gewürfelt und das Mutscheln wurde zum Volkssport. So schrieb ein Journalist, dass man Mutscheln vorzugsweise mit Wurstsalat verspeise – der Genuss erfordere jedoch auch eine Menge Begleitflüssigkeit.

In den 1930er-Jahren findet sich dann folgende Lobpreisung in einer Zeitung: „Für gewöhnlich verspeist der Reutlinger seine Spezialitäten, soweit sie in das Gebiet der Nahrungsmittel fallen, ohne davon viel Aufhebens zu machen.“ Den Genuß der Mutschel zelebriere der Reutlinger jedoch förmlich: Denn so etwas Gutes bekomme man „weit und breit nicht mehr in den Gaumen“. Ja, der Reutlinger, der halte viel auf seine Traditionen, heißt es weiter: „Vor allem, wenn die Gelegenheit günstig ist, sich etwas Auserlesenes einzuverleiben.“

Mit deutlich weniger Lokalpathos betrachtet 1990 ein Redakteur die Tradition, der sich fragt, was denn eigentlich an diesem Brauch so besonders ist. Sein trockenes Fazit: „Die Mutschel selbst kann nicht der Reiz sein: Sie schmeckt für sich einfach langweilig.“ Ja, selbst unerbittliche Reutlinger würden unter vier Augen zugeben, dass sie das mürbe Gebäck am Morgen danach nur noch in Kaffee getunkt runter bekommen, schreibt er weiter.

In den 1990er-Jahren gab es noch rund 30 Bäckereien im Stadtgebiet, die Mutscheln herstellten. Damals waren auch noch ganze Zeitungsseiten voll mit Bäcker-Annoncen, die jeweils ihre ganz besonders schmackhaften Mutscheln anpriesen. Heute dagegen lässt sich die Zahl der Mutschel-Bäcker an einer Hand abzählen. Hubert Berger kann nicht klagen: Für ihn gibt es immer noch (oder gerade deshalb) genügend Arbeit. Der Brauch habe sich zwar verändert und zeitlich entzerrt: „Aber der Umsatz ist nicht groß zurückgegangen.“