Polizei Schlägerei vor Spielothek

Reutlingen / swp

Zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen ist es am frühen Sonntagmorgen vor einer Spielothek in der Albstraße gekommen. Im Zuge eines Wortgefechts wurde ein 29-Jähriger gegen 6.15 Uhr von etwa fünf noch unbekannten Männern plötzlich angegriffen und mit Sektflaschen beworfen. Der Mann zog sich dabei Verletzungen im Gesicht und an einer Hand zu. Bei dem Angriff wurden zudem mehrere Glasscheiben der Spielothek beschädigt. Eine mit etlichen Polizeistreifen eingeleitete Fahndung nach der Gruppe, die sich nach dem Vorfall in unbekannte Richtung entfernt hatte, verlief ohne Erfolg. Die Höhe des an der Glasfront verursachten Sachschadens ist noch unbekannt.