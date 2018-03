Pfullingen Scheuen LKW-Fahrer die Röhre?

Pfullingen / Evelyn Rupprecht

Offenbar scheuen viele Auto- und vor allem Lastwagenfahrer nicht nur den Scheibengipel – sondern auch den Ursulabergtunnel – letzteren vor allem, wenn sie in Richtung Alb unterwegs sind. Sie biegen vor der Röhre ab, „und nehmen dann die Stuhlsteige“, hat ein Pfullinger beobachtet und seine Verärgerung darüber in der jüngsten Gemeinderatssitzung während der Einwohner-Fragerunde kund getan. Mit Blick auf die Aktivitäten der Stadt Reutlingen in Sachen Verkehrsentlastung und Luftreinhaltung und ein entsprechendes LKW-Durchfahrtsverbot wandte sich der Bürger an Michael Schrenk. „Und wer fragt uns? Was macht unsere Stadt gegen den Verkehr?“, wollte er vom Bürgermeister wissen. Den Grund dafür, dass vor allem die Brummilenker den Weg über die Seitenstraße zur Stuhlsteige nehmen, hat der Pfullinger denn auch schon ausgemacht. Die Lichtensteiner, die den Verkehr auf Tempo 30 ausbremsen, schrecken wohl viele Auto- und LKW-Fahrer ab.

Ob tatsächlich mehr Lastwagen als früher auf der Römer- und der sich anschließenden Seitenstraße unterwegs sind, scheint indes fraglich. Es seien dort nämlich längst nicht mehr so viele LKW, die Erdaushub transportieren, zu sehen, so Stadtbaumeister Karl-Jürgen Oehrle. Von den 10 000 Fahrzeugen, die täglich durch die Römerstraße fahren, seien nur 0,5 Prozent Schwerlastverkehr, auf fünf bis sechs Prozent belaufe sich jedoch der Anteil der LKW im Ursulabergtunnel, den pro Tag 20 000 Fahrzeuge durchqueren. Allerdings, so Oehrle, werde man nun neuerliche Verkehrszählungen machen und vor allem die Daten zum Schwerlastverkehr werden derzeit aktualisiert. Zumal der Gemeinderat im Herbst einen Lärmaktionsplan beschlossen hat, demzufolge nachts in der Seitenstraße Tempo 30 gilt. CDU-Stadtrat Gert Klaiber konnte die Anfrage und wohl auch die Verärgerung des Bürgers „sehr gut nachvollziehen“, und Bürgermeister Michael Schrenk betonte, „dass wir hier für die Reutlinger Entscheidungen nicht verantwortlich sind“.

Doch was sich in Reutlingen tut, beschäftigt offenbar auch FWV-Stadträtin Britta Wayand. Die Feinstaub-Diskussion, die in der Nachbarstadt geführt wird, würde sie gern auch auf Pfullingen ausdehnen. Denn momentan gebe es drei private Messstellen in Pfullingen, „und die zeigen, dass auch wir mit erhöhten, wenn nicht sogar gesundheitsschädlichen Werten zu rechnen haben“. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mache Messungen bezüglich Feinstaub und Stickstoffdioxid. „Wir beantragen deshalb auch eine Umweltmessung für Pfullingen“, so Wayand. Ein Antrag, den die FWV kurz darauf allerdings wieder zurückzog, als der Stadtbaumeister erläuterte, dass eine derartige Aktion 30 000 Euro kosten würde und erst einmal ein Jahr dauern müsse, um Vergleichswerte zu haben. Zumal es in Lichtenstein an der Ortsdurchfahrt eine Hot-Spot-Messung gebe, die besage, dass die Grenzwerte nicht überschritten würden. Und die Verkehrsbelastung dort, so Oehrle, sei auf die Römerstraße übertragbar. Womit sich die Diskussion in Pfullingen jedoch noch nicht erledigt haben dürfte. Vor allem die Ergebnisse der Verkehrszählung dürften durchaus auf großes öffentliches Interesse stoßen.