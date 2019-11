Das Regierungspräsidium Tübingen teilt mit, dass der Scheibengipfeltunnel in Reutlingen aufgrund von sicherheitsrelevanten Arbeiten an den beiden großen Axialventilatoren, die im Brandfall die Rauchgase aus dem Tunnelraum absaugen, in der Nacht von Dienstag, 19. November 2019 ab 21:00 Uhr auf Mittwoch, 20. November 2019 vollständig geschlossen wird.

Berufsverkehr nicht beeinträchtigt

Die Zeitdauer für den Einbau und des sich anschließenden Funktionstests kann im Vorfeld nicht exakt angegeben werden. Sobald die Arbeiten beendet sind, wird die Strecke wieder frei gegeben.

Die Vollsperrung dauert jedoch maximal bis Mittwoch, 20. November 2019, 5:00 Uhr, so dass der Berufsverkehr nicht beeinträchtigt ist. Die Anzeige der Sperrung erfolgt über die vorhandenen Wechselwegweiser in den Zufahrtsbereichen.

Umleitung in beiden Richtungen

Die Umleitung verläuft in beiden Richtungen durch die Ortsdurchfahrt von Reutlingen. Das LKW-Durchfahrtsverbot ist während der Sperrung des Scheibengipfeltunnels aufgehoben. Informationen zu den Sperrungen und Umleitungen können jeweils aktuell im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.