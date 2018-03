Reutlingen Schaulaufen beim TSG-Jubiläum

Reutlingen / swp

Eine Augenweide für die Besucher, tolle Leistungen auf dem Eis: Mit einem großen Schaulaufen feierte die TSG Reutlingen am Montagabend einen ersten Teil ihres 175-jähriges Jubiläums in diesem Jahr. Die Läuferinnen aus Reutlingen sowie Eiskunstläufer aus Stuttgart und Balingen präsentieren zum Ende der Saison noch einmal ihr Können und freuten sich über zahlreiche Zuschauer in der Eishalle in Reutlingen. Als Höhepunkt zeigten die Synchroneiskunstlauf-Formation „United Angels“ ihre Wettbewerbskür mit der sie in dieser Saison zwei Siege und einen zweiten Platz in internationalen Wettbewerben errungen haben. Gleich drei Reutlinger Läuferinnen sind auch Mitglieder in der Formation.