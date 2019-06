Sowohl die Dämmschicht als auch die Abdichtungsbahnen haben laut Katja Büchel vom Gebäudemanagement der Stasdt Reutlingen Schaden genommen, wie sie dem Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss am Dienstagabend mitteilte. Der Dachaufbau muss nun erneuert werden. Die Sanierung ist auf Ende Juni terminiert und wird bis September dauern. Die Kosten, die nicht genau beziffert werden, will man dem Architekten in Rechnung stellen.