Konzert Salon Hip Hop mit viel Esprit

Reutlingen / Anja Weiß

Es war im Jahr 1995 als Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn erstmals gemeinsam aufgetreten sind: Mit einem komplett neuen Stil, der nicht nur sofort für viel Furore sorgte, sondern auch die ganze Chansonslandschaft durcheinander wirbelte. Denn was diese beiden auf Lager hatten, war witzig, raffiniert und intelligent. Gleichzeitig haben sie mit ihrem jungenhaften Charme bezaubert und doch haben sie von Anfang an weit mehr geboten als zusammengekloppte Reime über pubertäre Themen.

Viele Kleinkunstpreise

„Salon Hip Hop“ nannten sie den von ihnen kreierten Stil und waren nicht nur erfolgreich, sondern auch schnell preisgekrönt: Der deutsche Kleinkunstpreis, der Berliner Kleinkunstgral, der österreichische Kabarettpreis oder der deutsche Chanson-Preis sind nur einige der Auszeichnungen, die sie sich im Lauf der Jahre erspielt und ersungen haben. Zwischenzeitlich sind sie bei Volumen 9 ihres Programms „Pigor singt Benedikt Eichhorn muss begleiten“. Am kommenden Freitag, 13. April, machen sie damit im franz.K Station. Beginn ist um 20.30 Uhr. Das Publikum darf sich auf ein Duo freuen, das durchaus älter, aber dennoch nicht langweiliger geworden ist. Das Programm verspricht „zwei Unruhegeister, die weder Seniorenheim- noch Kreuzfahrt-kompatibel sind, sondern die inzwischen von jungen Chansonsängern nachgesungen werden. Es ist diese Mischung aus Provokation und Lust am Neuen, aus ungewöhnlicher Virtuosität in Texten und Musik, aus präziser Beobachtung und gnadenloser Kommentierung des Zeitgeistes, der die beiden so unverwechselbar macht.“ Das sieht auch die Kritik so, die den „Salon HipHopern“ immer wieder bescheinigt, „wirklich großartig“, aber auch „respektlos, archaisch und erfrischend albern“ zu sein.

Mit Ohrwurmqualität

Neben lasziv-schwülstigen Jazzballaden haben die beiden durchaus auch Popklopper mit Ohrwurmqualitäten im Repertoire. Rasanter Erzählfluss, raffinierte Formulierungen, die den Zuhörer immer wieder aufs Glatteis führen, der nicht anders kann, als fasziniert Pigors verqueren Gedankengängen zu folgen: Das alles gibt es am Freitag live zu erleben.