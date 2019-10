Gabriele Krone-Schmalz geht nicht nur mit ihrem neuesten Buch sehr bewusst auf Konfrontation zur gängigen Haltung in der westlichen Politik und auch in den hiesigen Medien: „Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“, lautet der Titel dieses Buchs. Am Montagabend erläuterte die Journalistin auf Einladung der Reutlinger Stadtbibliothek, Osiander und der Kreissparkasse, warum die fast 70-Jährige dieser Auffassung ist. An die 400 Zuhörer füllten die Kundenhalle der Kreissparkasse am Marktplatz – erstaunlich, dass so viele Besucher die Ausführungen der ehemaligen Moskau-Korrespondentin und Russland-Kennerin hören wollten? Nicht für Krone-Schmalz selbst: Sie zeigte sich überzeugt, dass „70 bis 80 Prozent der deutschen Bevölkerung eine andere Russland-Politik wollen“.

Moskau wird dämonisiert

Dass „Moskau dämonisiert wird, ist eine Tatsache und hat viele Gründe“, sagte die einstige ARD-Moderatorin am Montagabend. Ein Beispiel für die Dämonisierung Russlands: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sei „den Strukturen Russlands nicht Rechnung getragen worden“.

Westliche Arroganz

Stattdessen habe der Westen mit Arroganz auf die zusammengebrochene Großmacht geschaut, jegliche Annäherungsversuche von Russland nach der Perestroika und in Vladimir Putins erster Amtsperiode jedoch abgeblockt. Irgendwann habe sich die russische Politik gewandelt, ganz in dem Stil: Wenn Ihr uns nicht wollt, dann machen wir eben unser eigenes Ding, wie Krone-Schmalz ausführte.

Dringend müsse hier im Westen die „Annexion“ der Krim anders betrachtet werden – da habe es zuvor schließlich eine Abstimmung unter den dortigen Bewohnern gegeben, die eindeutig ergeben habe: Die Mehrheit wollte zu Russland. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass die Krim einst von Tataren besiedelt war, dann mit Russen und Ukrainern besiedelt wurde, von Stalin aber deportiert wurden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war die Krim mit fast 60 Prozent Russen besiedelt – damals aber zur Ukraine gehörte. „Außerdem war auf der Krim die russische Schwarzmeerflotte stationiert“, so Krone-Schmalz.

Angst vor NATO-Ausdehnung

Als nach der Revolution in der Ukraine die dortigen Politiker sich allesamt in Richtung Westen orientierten und sogar eine NATO-Mitgliedschaft wollten, „herrschte in Russland die Vorstellung, dass die Krim plötzlich zu einem militärischen NATO-Stützpunkt werden könnte“. Dabei wäre es nach den Worten der Buchautorin zu keinem einzigen Toten in der Ost-Ukraine gekommen, „wenn die EU nach der Maidan-Revolution mit Russland geredet hätte“. Das sei hochnäsig unterlassen worden.

NATO-Osterweiterung als Riesenfehler

„Die NATO-Osterweiterung war der größte Fehler seit dem Zweiten Weltkrieg“, betonte Gabriele Krone-Schmalz. Dass sich das riesige Russland bedroht fühlen könnte, werde im Westen fast immer mit einem müden Lächeln quittiert. Wenn allerdings in Rumänien und Polen Raketen stationiert würden, die problemlos Moskau erreichen könnten, dann sei doch einleuchtend, dass sich Putin und Russland bedroht fühlen würden. Dabei habe der russische Staat den Beitritt der baltischen Länder wie auch Polen, Bulgarien und der Slowakei hingenommen. Wenn nun aber zudem Georgien und die Ukraine auch noch direkt Russland bedrohen würden – „dann ist das noch mal eine andere Kategorie“.

„Der Begriff der ‚Russland-Versteher’ gilt ja mittlerweile als Schimpfwort – auch Ihnen gegenüber“, sagte Gesprächspartner Wolfgang Niess vom SWR am Montagabend. „Ja, natürlich, aber grundsätzlich ist es doch gut, wenn ich was verstehe, oder“, konterte Krone-Schmalz.

Und ebenso grundsätzlich müsse es doch immer und überall darum gehen, Frieden zu erhalten. „Die Unterstellung einer russischen Expansionspolitik in Richtung Polen oder dem Baltikum – etwas Unsinnigeres habe ich selten gehört.“ Konkret müssten jetzt vom Westen aus „vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber Russland angegangen werden, „man müsste nur mal endlich anfangen“.

EU müsste mit einer Stimme sprechen

Die NATO müsse das Signal geben, dass ein möglicher Beitritt von Georgien und der Ukraine zurückgenommen werde, forderte Gabriele Krone-Schmalz. „Zudem wäre es keine schlechte Idee, die geplanten Raketenabwehrsysteme in Polen und Rumänien aufzugeben.“ Und die EU müsste endlich mit einer Stimme sprechen. Da sieht die Journalistin und Buchautorin allerdings ziemlich schwarz, „solange Polen und das Baltikum ihre Haltung und ihre Geschichte gegenüber Russland noch nicht geklärt haben“.

Ohne Frieden kann man das Klima auch gleich vergessen

Mit dem Blick auf den Westen, „finde ich es ja schön, wenn die Jugend heute für das Klima auf die Straße geht – warum aber nicht für Frieden“, sagte Krone-Schmalz. „Ohne Frieden ist alles andere auch nichts mehr, da kann man das Klima auch gleich vergessen.“

