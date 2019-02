Reutlingen Rund 400 Teilnehmer bei Gegendemonstration zum AfD-Empfang

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Mehr als 400 Menschen formierten sich nach Polizeischätzungen heute Nachmittag am Reutlinger Bahnhof und zogen in einem langen Demonstrationszug über die Karl- und die Wilhelmstraße bis auf den Marktplatz. Sie skandierten immer wieder antifaschistische Parolen, auf dem Marktplatz gab es schließlich Redebeiträge unter anderem von von Jessica Tatti (Linke, MdB) und Ruben Neugebauer (Sea Watch).

Die Demonstration fand im Vorfeld des AfD-Neujahrsempfangs im Spitalhof statt. Der Organisator „Rosa“ (Reutlingen for organisation, solidarity and actions) hatte im Vorfeld der Kundgebung bereits einen sogenannten Ermittlungsausschuss gebildet, wie Reutlingen Ordnungsamtsleiter Albert Keppler mitteilte. An diesen Ausschuss können sich Betroffene wenden, die in Konflikt mit der Polizei oder der Gegenseite geraden. Das habe er so im Vorfeld einer Demonstration noch nicht erlebt, sagte Keppler.

Als der Demonstrationszug am Marktplatz angekommen war, dämmerte es. Dann stellte sich der AfD-Politiker und Tübinger Bundestagskandidat von 2017, Dubravko Mandic, provozierend vor die Demonstranten. Er wurde von Jonathan Rudolph, einem Mitglied der Identitären Bewegung, begleitet. Die Demonstranten erkannten die beiden zunächst nicht, reagierten dann aber wütend und bedrängten sie. Mandic und Rudolph störte dies nicht, sie filmten das Geschehen. Die Polizei drängte die Demonstranten schließlich zurück, es kam es zu einem kurzen Gerangel.

Ab dem Auftreten Mandics waren die Redebeiträge für gut die Hälfte der Zuhörer nur noch Nebensache. Die Polizeipräsenz war bis zum Ende des AfD-Empfangs hoch, bis auf Mandics Auftritt gab es aber nach aktuellem Stand keine weiteren Zwischenfälle.