Banken Run auf Wertpapiere

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Schwierige Rahmenbedingungen gut gemeistert“, hat Michael Bläsius, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Reutlingen, den Geschäftsbericht für das vergangene Jahr überschrieben. Damit spielt Bläsius auf die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, aber auch auf immer mehr Regulierungsvorschriften und ein verändertes Kundenverhalten an. Trotz dieser Herausforderungen sei es der Kreissparkasse gelungen, in fast allen Geschäftsfeldern zu wachsen, betonte Bläsius.

„Das Wachstum im Kreditgeschäft hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, unterstrich Vorstandsmitglied Martin Bosch. Die Kundenkredite stiegen 2017 um über acht Prozent auf 3,347 Milliarden Euro. Mit einem Plus von 10,9 Prozent erfuhr das Kreditgeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen einen Boom, die Kreissparkasse konnte aber auch Kredite an Privatkunden um 5,8 Prozent steigern. Im vergangenen Jahr wurden somit 833 Millionen Euro an Darlehen neu ausgereicht – ein Rekordwert für das Kreditinstitut. Und auch bei der Vermittlung von Immobilien wurde ein Rekordumsatz von 45,6 Millionen Euro – verteilt auf 184 Häuser, Wohnungen und Grundstücke – erzielt.

Im Gegensatz zum Kredit- und Immobiliengeschäft verringerten sich die bilanziellen Kundeneinlagen um drei Prozent auf 3,647 Milliarden Euro. „Wie erwartet sind die Einlagen institutioneller Anleger, großer Unternehmenskunden und Kommunen zurückgegangen“, konstatierte Bläsius. Ab einem Betrag von einer Million Euro verlangt die Kreissparkasse von diesen Gruppen ein Verwahrentgelt von 0,4 Prozent. An eine Ausdehnung dieses Negativzinses auf Privatkunden, deren Einlagen 2017 deutlich wuchsen, sei allerdings ist nicht gedacht, versicherte Bläsius.

Wertpapiergeschäft boomt

Einen Riesensprung hat das Wertpapiergeschäft gemacht: Hier stieg der Umsatz um fast 60 Prozent aus 529 Millionen Euro. Besonders beliebt waren Investmentfonds. Mit einer Bausparsumme von 144 Millionen Euro erreichte das Bauspargeschäft einen absoluten Rekordwert. Hingegen sank das Volumen der vermittelten Lebens- und Rentenversicherungen um zehn Prozent.

Die Kreissparkasse hat im vergangenen Jahr insgesamt 39 Existenzgründer bei ihrem Vorhaben begleitet. Über ihre Wagniskapitalgesellschaft ist sie mit insgesamt 6,4 Millionen Euro an 34 Unternehmen beteiligt.

Die Niedrigzinsphase hat sich auf das Ergebnis deutlich ausgewirkt: Der Zinsüberschuss sank um über acht Millionen Euro, im Gegensatz konnte die Kreissparkasse ihren Provisionsüberschuss steigern, sodass unter dem Strich ein Jahresergebnis vor Steuern von 32,5 Millionen Euro steht – das sind 5,3 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Gegenüber 2016 verringerte sich der Jahresüberschuss um eine halbe Million auf 7,5 Millionen Euro. Der Vorstandsvorsitzende geht davon aus, dass der Zinsüberschuss auch in den kommenden Jahren weiter sinken wird. Daher sei es wichtig, die Kosten im Griff zu behalten und Geschäftsprozesse effizient zu gestalten. So wird auch die Zahl der Mitarbeiter in den kommenden Jahren weiter abnehmen.

Die Kreissparkasse verfügt derzeit über 42 Filialen und 20 Selbstbedienungsstandorte im Landkreis, davon sollen sieben in den nächsten Jahren neu- beziehungsweise umgebaut werden. Noch in diesem Jahr ist der Umbau der Filiale Sondelfingen vorgesehen, auch in Hohenstein-Oberstetten möchte die Kreissparkasse neue Räume beziehen. Das mit Abstand größte Projekt wird der einige Millionen teure Neubau der Filiale in Metzin­gen sein, sagte Vorstandsmitglied Joachim Deichmann.

Daneben wird die Kreissparkasse ihre digitalen Dienstleistungen weiter ausbauen. Im vergangenen Jahr zählte sie 5,1 Millionen Be­suche auf ihrer Webseite. Die Zahl der Online-Banking-Kunden wuchs um rund neun Prozent auf 57 200. Inzwischen nutzen drei Viertel der Online-Banking-Kunden das elek­tronische Postfach – ein Beitrag zur Papierersparnis. Noch in diesem Jahr will die Kreissparkasse den E-Safe einführen – ein digitales Bankschließfach zur sicheren Verwahrung elektronischer Dokumente auf Servern der Sparkassen-IT und nach deutschen Datenschutzbestimmungen.

Darüber hinaus verwendeten, so Deichmann, immer mehr Kunden für ihre Bankgeschäfte Smartphone oder Tablet. Über 17 000 Mal wurden die Sparkassen-Apps heruntergeladen. Nicht nur die Apps werden ständig weiterentwickelt, auch das Angebot in der Internet-Filiale wurde ausgebaut. Seit Juni vergangenen Jahres haben Kunden und Neu­kunden die Möglichkeit, ein Girokonto per Videolegitimation zu eröffnen.

Gut für Neckar-Alb

Rund 800 000 Euro flossen im vergangenen Jahr über die drei Sparkassenstiftungen, Sponsoring und Spenden in die Region. Dabei unterstützt die Kreissparkasse Projekte von Schulen, Vereinen und sozialen Einrichtungen, die in den Bereichen von Kunst, Kultur, Bildung, Sport und Umwelt tätig sind. Daneben wird der Vorstand dem Verwaltungsrat vorschlagen, den Landkreis zum 22. Mal in Folge mit einer Million Euro für die Kreiskliniken zu unterstützen.

Im Juli starten die Kreissparkassen Reutlingen und Tübingen die Spenden-Plattform „Gut für Neckaralb“. Dort können Vereine und Initiativen gemeinnützige Projekte bewerben und Spenden sammeln.