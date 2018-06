Schienenverkehr Rückenwind aus Berlin für die Regional-Stadtbahn

Berlin/Region / swp

Auf Vermittlung der drei Bundestagsabgeordneten der Region Neckar-Alb, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, CDU-MdB aus Tübingen, Parlamentarischer Staatssekretär Thomas Bareiß, CDU-MdB im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, und Michael Donth, CDU-MdB in Reutlingen, fand vorige Woche ein Gespräch im Bundesverkehrsministerium mit Parlamentarischem Staatssekretär Steffen Bilger statt. Ziel war es zu erörtern, wie der Bund den kommunalen Akteuren bei der weiteren Realisierung des Gesamtprojektes Regionalstadtbahn Neckar-Alb wichtigen Rückenwind geben kann. Für die Projektpartner nahmen die drei Landräte Thomas Reumann (Reutlingen), Joachim Walter (Tübingen), Günther-Martin Pauli (Zollern-Albkreis) sowie der Verbandsdirektor des Regionalverbandes Neckar-Alb, Dr. Dirk Seidenmann, an dem Gespräch teil.

Vom Ministerium wurde unterstrichen, dass der Bund in dem Schienenprojekt einen maßgeblichen Baustein für eine zukunftsfähige Mobilität in der Region Neckar-Alb sieht. Die Gesprächspartner waren sich einig, dass der Bund die Regionalstadtbahn Neckar-Alb schon bisher tatkräftig begleitet und unterstützt hat.

Die Projektpartner legten dar, dass sich das Projekt derzeit in einer sehr dynamischen Phase befindet. In vielen Teilbereichen in allen drei Landkreisen wird derzeit intensiv geplant.

„Dank der Verstetigung der Bundesförderung über GVFG und der Verdreifachung und Dynamisierung der Mittel durch den Bund ist die Finanzierung für das Gesamtprojekt sichergestellt“, hob das Mitglied des Verkehrsausschusses, der Reutlinger CDU-Abgeordnete Michael Donth, hervor. „Damit können wir über das Modul 1 hinaus rasch die notwendigen weiteren Schritte anpacken, um das Gesamtvorhaben in einen verbindlichen Rahmen zu bringen. Wir fühlen uns bestärkt, konsequent die Projektgesellschaft voranzubringen und in den nächsten Monaten zu gründen“, so Thomas Reumann. „Damit hat das Gesamtprojekt jetzt eine echte Realisierungsperspektive“, erklärte Landrat Joachim Walter.

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz bekräftigte ihre Unterstützung auch für die nun folgenden Schritte, um im engen Schulterschluss mit dem Bundesverkehrsministerium das Generationenprojekt für die Region voranzubringen.