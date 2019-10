In den Jahren 2016 und 2017 kaufte die Stadt ein zwölf Hektar großes Gelände der Firma Willi Betz „In Laisen“ Hier soll ein Industriepark unter dem Namen „RT unlimited“ entwickelt werden. Der Gemeinderat gab jetzt sein Einvernehmen zum städtebaulichen Wettbewerb. Das Gebiet soll an die Stadt angebunden werden und Platz bieten für innovatives Gewerbe, Start-Ups, Forschungseinrichtungen. Ebenso soll die zukünftige Regionalstadtbahn an das Gebiet angeschlossen werden.

City Nord

„RT unlimited“ ist jedoch nur ein Baustein, wenn auch ein wichtiger, der zukünftigen City Nord mit Stuttgarter Tor, das Ende des Jahres eröffnet werden soll, dem intermodal Terminal RiT, dem Postareal. Bei dem Wettbewerbsverfahren für „RT unlimited“ werden sechs Planungsbüros in Konkurrenz gesetzt. Die Büros wurden aufgrund ihrer Qualifikation als Teilnehmer am Wettbewerbsverfahren vorgeschlagen. Die Preisrichtervorbesprechung fand am Montag statt, das Preisgericht tagt im März 2020. Mit der Entwicklung eines Industrieparks verbinden Verwaltung und Gemeinderat ganz konkrete Vorstellungen. So soll das Areal grün werden, zum Beispiel durch Dachbegrünungen. Unter den Grünflächen gibt es keine Tiefgaragen, eine Forderung der Grünen-Fraktion. Das Quartier soll klimaneutral werden und vom Individualverkehr weitgehend frei sein. Geplant ist ein offenes Quartier mit Campus-Charakter, mit modernen Mobilitätskonzepten und einer zentralen Infrastruktur. „RT unlimited“ soll zur Keimzelle für Digitalisierung und Industrie 4.0 werden. Die Stadt erhofft sich ein enges Zusammenspiel zwischen Hochschule und Wirtschaft.

Denkfabrik

Das Innovationszentrum Innoport soll den Startschuss geben für „RT unlimited“ und zwar im Februar 2020. Start-Ups, innovative Mittelständler, Firmengründer, Studenten mit innovativen Ideen: Sie alle könnten in Zukunft eine Heimat im Innoport finden. Eine Denkfabrik schwebt den Machern vor, in der die Beteiligten eng zusammenarbeiten. Dabei soll nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Hochschule eine Rolle spielen.

Auf dem gesamten zwölf Hektar großen Gelände werden die alten Gebäude abgerissen, lediglich das ehemalige Büro- und Lagerhaus der Firma Willi Betz wird erhalten. Dort sollen jetzt als erstes Werkstätten entstehen. In Sanierung und Umbau investiert die Stadt Reutlingen 600 000 Euro, die Hälfte wird über Fördermittel finanziert.

