Das Schlimmste, was auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit oder zur Schule passieren kann? Man möchte ganz in Ruhe E-Mails und Soziale Medien checken und das eigene Datenvolumen ist aufgebraucht. Diesem Szenario wird in den Bussen des Reutlinger Stadtverkehrs (RSV) jetzt der Garaus gemacht. Ab sofort...