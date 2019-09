Alles wird busser“, lautet der Slogan von Stadt und Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV). Die Vorschusslorbeeren sind gewaltig. Mit dem neuen Stadtbusnetz, das am frühen Montagmorgen startet, werde der Nahverkehr in der Stadt völlig neu definiert, der ÖPNV in der Naldo-Wabe 220 erhalte eine ganz neue Qualität.

Stadtbuskonzept elementarer Baustein in Sachen Klimaneutralität

Für Thomas Keck stellt das neue Stadtbuskonzept einen „elementaren Baustein in Sachen Klimaneutralität der Stadt Reutlingen dar, die sie bis 2035 erreichen will“. Der Oberbürgermeister zeigt sich zuversichtlich, dass sich das zusätzliche ÖPNV-Angebot einerseits positiv auf die Schadstoffkonzentration als auch durch eine sozialverträgliche Gestaltung der Tarife auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung auswirken wird.

Keck dankte dem Bund für die finanzielle Unterstützung: Über das Lead-City-Programm sind Fördermittel von über 17 Millionen Euro zugesagt worden. Zehn neue Linien, welche die Stadtteile besser miteinander verbinden, 100 neue Haltestellen und ein Zehn-Minuten-Takt auf den Hauptlinien. Viele Wege zwischen den einzelnen Stadtbezirken lassen sich künftig ohne Umsteigen in der Innenstadt zurücklegen. Dazu kommen weitere sechs Quartiersbuslinien mit Kleinbussen. Diese Busse sind klein und wendig und erschließen auch schwierig befahrbare Wohngebiete, beispielsweise in Hanglage, abseits bereits bestehender Haltestellen. So führt beispielsweise die Quartiersbuslinie 81 vom Listplatz über die Haltestelle Stadtmitte zum Lerchenbuckel.

Neben Reutlingen profitieren von den erweiterten Möglichkeiten auch Walddorfhäslach, Pliezhausen, Eningen und Pfullingen, die ebenfalls Teil der Naldo-Wabe 220 sind. Diese Kooperation bewertet Keck als überaus positiv. Der Verbund eröffne neue Formen der Kooperation und fördere die interkommunale Zusammenarbeit – eines seiner bevorzugten Anliegen.

Busfahren ist seit Jahresbeginn deutlich günstiger geworden

Mit dem neuen Angebot steigt allein für das Reutlinger Verkehrsunternehmen die Zahl der gefahrenen Kilometer von vier auf sechs Millionen im Jahr. Dazu kommt: Busfahren ist seit Jahresbeginn deutlich günstiger geworden: Das Jahresabo kostet innerhalb der Naldo-Wabe 220 seit 1. Januar 365 statt bislang 524,40 Euro, für Tagestickets müssen Erwachsene 3,50 (4,40) Euro und Kinder 2,50 (3,60) Euro bezahlen. Die Schüler-Monatskarte kostet jetzt 30 Euro, zuvor waren es 44,10 Euro gewesen.

Bis Ende des kommenden Jahres stellt der Bund 3,2 Millionen Euro für das Umwelt-Ticket-Paket (365-Euro-Ticket) sowie weitere 6,5 Millionen Euro an Betriebszuschüssen bereit. Es gibt schon Appelle der betroffenen Kommunen an Bund und Land, die finanzielle Förderung nicht auslaufen zu lassen, sondern auch über den 31. Dezember 2020 hinaus aufrechtzuerhalten.

ZOB verliert Scharnierfunktion

War bislang der Zentrale Omnibusbahnhof/Haltestelle Stadtmitte der Kern, um den herum sich das RSV-Netz gebildet hatte, nimmt jetzt die Gartenstraße die Rolle der zentralen Nahverkehrsachse ein, um die Alt- und Oststadt zu erreichen. Dort sind zehn der insgesamt 21 Linien unterwegs, alle 120 Sekunden befährt ein Bus die für rund 3,6 Millionen Euro ertüchtigte Verkehrsader. Jeweils drei neue Haltestellen wurden beidseitig errichtet. Die Schnittstelle von Gartenstraße und Listplatz gewinnt ab Montag erheblich an Bedeutung: An der Haltestelle Listplatz halten künftig alle Linien, die über die Innenstadt führen. Der Zentrale Omnibusbahnhof wird zukünftig von insgesamt elf Buslinien angefahren, verliert allerdings seine Scharnierfunktion.

Durch die Verlegung der Linien 1 und 2 werden ab Montag keine Busse mehr durch die Metzgerstraße fahren. Die Verwaltung möchte die enge Parallelstraße zur Wilhelmstraße gerne zur zentralen Radverkehrsachse in der Innenstadt machen, die von den Radfahrern in beide Fahrtrichtungen genutzt werden kann. Ob die Straße dann komplett für den Autoverkehr mit Ausnahme des Anlieferverkehrs gesperrt wird, wird der Gemeinderat in den kommenden Monaten entscheiden.

Neu ist auch, dass ein Pilotprojekt für die Mitnahme von Fahrrädern startet. Die RSV wird „Fahrrad2Go“ auf der Linie 5 nach Gönningen einsetzen. Ausgebaut wird auch das Nachtbus-Angebot.

Mit den Ergebnissen der Testfahrten in der Gartenstraße, die in den vergangenen Tagen absolviert worden sind, ist Mark Hogenmüller zufrieden. „Wir haben alles, so gut es geht, geplant“, sagt der RSV-Geschäftsführer. Um die zusätzlichen Strecken bedienen zu können, hat die RSV nicht nur über 20 neue Fahrzeuge beschafft, sondern auch rund 50 Stellen für Busfahrer ausgeschrieben. Ein Großteil dieser Jobs ist besetzt, allerdings möchte das Reutlinger Verkehrsunternehmen „noch fünf oder sechs Leute als Reserve einstellen“, erklärt Hogenmüller auf Nachfrage. Mit Blick auf kommenden Montag zeigt sich der RSV-Geschäftsführer zuversichtlich: „Wir werden es schaffen“.

Info Weiterführende Informationen zum neuen Stadtbusnetz finden sich unter https://www.der-neue-nahverkehr.de/stadtbusnetz.

Das könnte dich auch interessieren:

„Stadt.Bus.Fest.“ am Sonntag Am Sonntag, 8. September, 11 bis 16 Uhr, laden Stadtverwaltung und RSV zum großen „Stadt.Bus.Fest.“ an die Ecke Gartenstraße/Planie ein. Nach dem Auftakt mit OB Thomas Keck und einem Grußwort von Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, wird das obligatorische Eröffnungs-Band durchschnitten. Sämtliche Bus-Typen, die schon bald auch das Reutlinger Straßenbild prägen werden, stehen für diesen Akt bereit – vom kleinen Quartiers- über den Linien- bis zum Gelenkbus und dem neuen „Sattelschlepper“, der künftig Radfahrer samt Drahtesel ans Ziel bringen soll. Für die kleinen Besucher gibt es eine Bus-Hüpfburg, die Stadtkapelle Reutlingen sorgt für die musikalische Unterhaltung.